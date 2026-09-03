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Την άρπαξε στη στροφή: Το πρόσωπο που ήθελε ο Ανδρουλάκης αλλά τελικά του το πήρε ο Τσίπρας

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Τελικά επέλεξε να ταχθεί με το μέρος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να την εντάξει στο ΠΑΣΟΚ αλλά απέτυχε.

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Την άρπαξε στη στροφή: Το πρόσωπο που ήθελε ο Ανδρουλάκης αλλά τελικά του το πήρε ο Τσίπρας