Την άρπαξε στη στροφή: Το πρόσωπο που ήθελε ο Ανδρουλάκης αλλά τελικά του το πήρε ο Τσίπρας

Τελικά επέλεξε να ταχθεί με το μέρος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να την εντάξει στο ΠΑΣΟΚ αλλά απέτυχε.

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