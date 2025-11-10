Η Ολυμπιακή Επιτροπή θα απαγορεύσει τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς σε τρανς αθλητές

Μέχρι σήμερα, οι διεθνείς ομοσπονδίες είχαν τη δυνατότητα να καθορίζουν τους κανόνες, επιτρέποντας τη συμμετοχή υπό την προϋπόθεση χαμηλών επιπέδων τεστοστερόνης. Ωστόσο, η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, φέρεται αποφασισμένη να αλλάξει την πολιτική, με στόχο –όπως έχει αναφέρει– «την προστασία του γυναικείου αθλητισμού».
Η ιατρική διευθύντρια της ΔΟΕ, Δρ. Τζέιν Θόρντον, παρουσίασε τα ευρήματα στους αξιωματούχους της Επιτροπής στη Λωζάνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εισήγηση έδειξε ότι ακόμη και μετά τη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης, οι τρανς γυναίκες διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η νέα πολιτική δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και εξετάζονται νομικές παράμετροι. Εφόσον ξεπεραστούν, το μέτρο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, πιθανότατα εντός του επόμενου έτους.