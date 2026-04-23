Παπαγεωργίου στο SDNA: «Χαρούμενη που το πρώτο μου πρωτάθλημα ήρθε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού»

Στο SDNA μίλησε η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, μετά την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας τη χαρά και την ικανοποίησή της για την επιτυχία της ομάδας της.

Η κεντρικός του «τριφυλλιού» στάθηκε στη συνολική προσπάθεια της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητα που έδειξε από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν, στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς την κορυφή.

«Καταφέραμε να αξιοποιήσουμε μια πραγματικά επιτυχημένη σεζόν και όλη την καλή πορεία που είχαμε. Θα ήταν κρίμα, μετά από αυτή τη χρονιά, να μην αφήσουμε έναν τίτλο σε αυτόν τον σύλλογο. Είμαστε πανευτυχείς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος», είπε αρχικά η Παπαγεωργίου.

Για τα στοιχεία που οδήγησαν στην κορυφή, ανέφερε: «Νομίζω ότι από την αρχή της φετινής σεζόν παίξαμε πολύ ωραίο βόλεϊ και ήμασταν μια σταθερή ομάδα. Είχαμε μόλις μία ήττα σε όλο το πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει τη συνέπειά μας. Το διεκδικήσαμε από την αρχή και τελικά τα καταφέραμε».

Τέλος, για το πρώτο της πρωτάθλημα, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, καθώς είναι το πρώτο μου πρωτάθλημα, και ακόμη περισσότερο γιατί ήρθε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ανυπομονώ για τη συνέχεια. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και, φυσικά, στη γιαγιά και τον παππού μου».