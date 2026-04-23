2022, 2023, 2024, ένα διάλειμμα και ξανά δικό του το 2026! Με 3-0 σετ, 3-0 νίκες στους τελικούς επί του φοβερού φέτος ΖΑΟΝ η δυναστεία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται κατακτώντας και το φετινό πρωτάθλημα πανάξια, με μόλις μία ήττα σε 28 αγώνες.

«Καθάρισε» τον ΖΑΟΝ και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για 28η φορά ο Παναθηναϊκός. Η ομαδάρα του Αλεσάντρο Κιαπίνι ήταν η καλύτερη της χώρας και το απέδειξε νικώντας ξανά τον ΖΑΟΝ (3-0 σετ), κάνοντας το 3-0 στην σειρά των τελικών, μην αφήνοντας κανέναν να αμφισβητήσει την ανωτερότητα του.

Για άλλη μια φορά οι φίλοι του Παναθηναϊκού έστησαν ένα πάρτι στο Μετς, γεμίζοντας το κλειστό στο Παγκράτι από νωρίς.

Με το πόδι στο γκάζι ξεκίνησε στον τελικό ο Παναθηναϊκός καθώς με πέρασμα της Μπένετ έκανε το 3-0, ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε σε 5-5, αλλά η απάντηση των «πρασίνων» ήταν άμεση καθώς με 2 σερί εύστοχες επιθέσεις της ΛαμπΚόφσκα πήγαν εκ νέου στο +3 (8-5). Ύστερα από μπλοκ της Κωνσταντινίδου και άστοχη επίθεση από την Τεϊσέιρα, η διαφορά έφτασε τους 6 πόντους (15-9). Οι φιλοξενούμενες μείωσαν στους 2 (17-15), ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν πτοήθηκε και με πρωταγωνίστρια την Γουάιτ διεύρυνε ξανά το υπέρ του σκορ στο +6 (21-15) και έκανε το 1-0 στα σετ με 25-19.

Το δεύτερο σετ άρχισε με τον Παναθηναϊκός να προηγείται με τρεις (5-2). Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε (6-6) και πέρασε μπροστά με 2 στο 7-9, με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνει το πρώτο του time out. Αυτό βοήθησε τις γηπεδούχες να βρουν άμεσα τα πατήματα τους και να κάνουν νέα ανατροπή σε 12-9. Συνέχισε να έχει τον έλεγχο ο Παναθηναϊκός με την απόσταση να φτάνει στους 5 (20-15) και το σετ να λήγει 25-16.

Κυρίαρχος και στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός, καθώς με 2 σερί μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου και επίθεση της Γουάιτ, γρήγορα πήγε στο +7 (8-1). Η απόσταση έφτασε στο εμφατικό +10 στα μέσα του σετ (15-5). Ο ΖΑΟΝ μείωσε στους 5 (19-14), όμως οι «πράσινες» εκμεταλλεύτηκαν την διαφορά που είχαν αποκτήσει από νωρίς, κατέκτησαν το τρίτο σετ (25-19) και πανηγύρισαν το 28ο πρωτάθλημα του συλλόγου.

Διαιτητές: Βουδούρης, Φραγκάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Επόπτες: Οσιπίδης, Δημόπουλος, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-19

2ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-16

3ο σετ: 8-1, 16-16, 21-15, 25-19

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) σε 80′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (5/7 επ., 4 μπλοκ), Γουάιτ 16 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 09% άριστες), Μπένετ 13 (11/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (8/21 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. – 38% άριστες), Σάμανταν 13 (8/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 22% υπ. – 00% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 12 (10/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 25% άριστες), Νικόλοβα 2 (2/4 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Τεϊσέιρα 10 (9/27 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 4 (2/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Φουμάκη, Αλεξάκου 5 (5/17 επ., 17% υπ. – 08% άριστες), Ζιώγα 2 (2/8 επ.).