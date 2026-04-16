Κωνσταντινίδου στο SDNA: «Ελπίζουμε να δώσουμε μεγάλη χαρά στον κόσμο μας»

Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μίλησε στο SDNA μετά την πρώτη νίκη με 3-0 σετ στους τελικούς απέναντι στον ΖΑΟΝ, τονίζοντας τη σημασία του δυναμικού ξεκινήματος. Παράλληλα, η πασαδόρος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ξεκάθαρα στον στόχο της κατάκτησης του τίτλου, αλλά και στη στήριξη του κόσμου.

«Επιβάλαμε από την αρχή τον ρυθμό μας και, πέρα από το τρίτο σετ, μπορέσαμε να είμαστε μπροστά και στο σκορ και ψυχολογικά και να πάρουμε τη νίκη. Δεν νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα κρίνει πολλά, γι’ αυτό άλλωστε είναι και μεγάλος ο δρόμος. Όλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και για την ψυχολογία μας, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στον ΖΑΟΝ, που είναι μια δύσκολη έδρα, και να πάρουμε και εκεί τη νίκη», είπε αρχικά η Κωνσταντινίδου.

Για τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος μετά το χαμένο Ευρωπαϊκό, είπε: «Είναι στόχος το πρωτάθλημα, αλλά και η δεύτερη θέση στην Ευρώπη είναι μια επιτυχία για εμάς, παρά την πίκρα. Παρ’ όλα αυτά, το πρωτάθλημα είναι μια διαφορετική διοργάνωση και διαφορετικός στόχος και παλεύουμε για αυτόν».

Για τον κόσμο που γέμισε το Μετς: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακολουθεί από το πρώτο ματς μέχρι το τελευταίο και ελπίζουμε να του δώσουμε μεγάλη χαρά τις επόμενες ημέρες».