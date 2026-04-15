Μυτσκίδης - Γιώτα: «Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τον τίτλο»

Η ώρα των τελικών στη Volley League Γυναικών πλησιάζει, με την αυλαία να ανοίγει την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).

Η επίσημη συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 15/4, με τη συμμετοχή των προπονητών και των αρχηγών των δύο φιναλίστ, του Παναθηναϊκού και του ΖΑΟΝ.

Από την πλευρά του ΖΑΟΝ, ο προπονητής Μπάμπης Μυτσκίδης και η αρχηγός Κατερίνα Γιώτα εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για την παρουσία της ομάδας στους τελικούς, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να απολαύσουν τη διαδικασία και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Κατερίνα Γιώτα (Αρχηγός Ζ.Α.Ο.Ν.): «Κανείς δεν μας περίμενε, μέσα μας έχουμε σηκώσει το δικό μας κύπελλο»

«Eίναι μία ευχάριστη έκπληξη η παρουσία μας στους τελικούς. Είμαστε χαρούμενοι για τη στιγμή αυτή που έχει έρθει. Για εμάς κάθε ματς είναι γιορτή, έτσι είναι εδώ και πολύ καιρό και με το ίδιο σκεπτικό προσεγγίζουμε και τους τελικούς.

Έξι μήνες πριν ήμασταν η τελευταία ομάδα που παρουσιάστηκε, καθώς εκείνη ήταν τότε η κατάταξη μας. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε πως θα βρεθούμε στους τελικούς. Πραγματοποιήσαμε μία καταπληκτική πορεία, την κατάλληλη στιγμή πατήσαμε το γκάζι και φτάσαμε εδώ. Αισθάνομαι χαρά και υπερηφάνεια. Για εμάς είναι μία γιορτή, είμαστε ήδη κερδισμένες. Έχουμε σηκώσει μέσα μας το δικό μας κύπελλο και αυτό που μένει είναι να το ζήσουμε».

Μπάμπης Μυτσκίδης (Προπονητής Ζ.Α.Ο.Ν.): «Εδώ που φτάσαμε θα διεκδικήσουμε τον τίτλο»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα αγωνιστούμε στους τελικούς. Πιστεύω ότι αυτό έγινε με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις αθλήτριες και όλο τον οργανισμό. Είμαστε στους τελικούς απέναντι σε μία ομάδα που είναι φτιαγμένη για τέτοια ματς. Εμείς θέλουμε να το ζήσουμε, να το ευχαριστηθούμε και να φτάσουμε μέχρι εκεί που πάει. Θέλουμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας και να γίνουν καλοί αγώνες.

Το πλάνο το δικό μας λειτούργησε όπως θέλαμε. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα είχαμε έναν πρώτο γύρο στον οποίο πιστεύαμε ότι θα μπορούμε να είμαστε στα πλέι-οφ. Βάσει αυτού του πλάνου κινηθήκαμε και κάναμε έναν πολύ καλό πρώτο γύρο. Κάναμε κάποια ματς που δεν ήταν καλά στη συνέχεια, αλλά όταν ξεκινήσαμε στην προημιτελική σειρά παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ. Κάναμε μερικές αλλαγές τον Δεκέμβρη αλλά και η ομάδα ήθελε να βρει μία συνοχή. Το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε στους τελικούς και αυτό δεν έγινε καθόλου τυχαία.

Εμείς σεβόμαστε πολύ τον Παναθηναϊκό, από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».