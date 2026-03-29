Μυτσκίδης: «Δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο, μόνο ο ΖΑΟΝ» (vid)

Σε πανηγυρικό κλίμα βρίσκεται ο ΖΑΟΝ μετά τη σπουδαία του επιτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό και την εξασφάλιση της πρόκρισης στα ημιτελικά της Volley League Γυναικών.

Ο προπονητής του ΖΑΟΝ, Μπάμπης Μυτσκίδης, στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ στάθηκε στη σημασία της νίκης, ενώ αφιέρωσε την πρόκριση στον κόσμο της ομάδας.

«Εμείς είμαστε πάρα πολύ πετυχημένοι αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι παίζαμε στην Pre League και φέτος βγάλαμε τον πρωταθλητή Ελλάδος εκτός τελικού. Γράφτηκε ιστορία σήμερα, αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια και στους συνεργάτες μου, το αφιερώνουμε στον κόσμο μας. Είμαστε τρισευτυχισμένοι, σήμερα δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο, μόνο ο ΖΑΟΝ», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός του ΖΑΟΝ.

Με τη σειρά της η Ευφροσύνη Αλεξάκου τόνισε: «Δεν ξέρω τι να πω αλήθεια. Για να πω την αλήθεια το ονειρευόμασταν και αφού το κάναμε πράξη στο Ρέντη αρχίσαμε να το πιστεύουμε ακόμη περισσότερο. Σήμερα παίξαμε το καλύτερο βόλεϊ που έχουμε παίξει έως τώρα. Πάμε για το επόμενο τώρα, πήραμε φόρα και δεν θα σταματήσουμε».