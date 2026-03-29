Και άλλο πράσινο γλέντι και το πολυαθλητικός στην πράξη!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την νέα μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μέσα στο Ρέντη και η πράξη που δείχνει ποιος είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα.

Η συνήθεια, που έγινε λατρεία. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος στην χθεσινή νίκη της ομαδάρας του Ανδρεόπουλου μέσα στο Ρέντη. Με 3-2 με ανατροπή με επίδειξη δύναμης για άλλη μία φορά μέσα στο σπίτι τους. Δεν το είχαν γεμίσει βέβαια, πάλι ψιλοάδειο ήταν, αλλά κάθε νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού σε οποιοδήποτε άθλημα είναι νίκη του δίκαιου, του ευ αγωνίζεσθαι.

Το φοβερό είναι, ότι και χθες εκεί που πήγαν να το πιστέψουν, ότι μπορεί να κάνουν το 7-1 ήρθαν οι Ανδρεόπουλοι και τους έκαναν το 8-0 σε σερί νίκες (που συνοδεύονται και από τίτλους). Την στιγμή, που οι οπαδοί του Ολυμπιακού για άλλη μία φορά …δίδαξαν ήθος, όπως κάνουν οι διοικήσεις τους χρόνια τώρα και έβριζαν τη νεκρή μητέρα του Ανδρεόπουλου, πήγε ο μικρός στο service και απάντησε στο γήπεδο. Απάντησε στην χυδαιότητα με αγωνιστικά καρφιά. Χθες η αλήθεια είναι, ότι ξεπέρασαν κάθε όριο. Εβρισαν τη νεκρή μάνα. Πόσο πιο κάτω, πόσο πιο χαμηλά; Πόσο;

Μπαμπάς και γιος, όμως, οδήγησαν την ομάδα σε νίκη με ανατροπή και έστησαν ένα ακόμα πράσινο γλέντι μέσα στο εξοχικό στο Ρέντη. Από το 2-1 σετ και από το 10-7 στο πέμπτο σετ έκαναν το 2-3 και αρκεί μία νίκη, για να πάνε στον τελικό. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει φτιάξει μία ομάδα-πρότυπο στο γήπεδο, που έχει κερδίσει και τα μεγαλύτερα μπάτζετ και τις διαιτησίες, όποτε χρειάστηκε. Ο γιος Ανδρεόπουλος δείχνει στο παρκέ, ότι έχει πάρει το πάθος του πατέρα του, την τεχνική του και την τρέλα του για τον Παναθηναϊκό. Δεν γύρισε να πει κουβέντα, όταν του έβρισαν τη μάνα. Συγκεντρώθηκε και τους κάρφωσε στο παρκέ. Αυτό σημαίνει Παναθηναϊκός, αυτό σημαίνει ήθος, αυτό σημαίνει δεν πέφτω στο επίπεδό τους.

Για αυτό όσοι αιώνες και να περάσουν τον Παναθηναϊκό δεν θα τον φτάσετε ποτέ. Ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα. Στην προπαγάνδα και στα ψέματα είστε πρώτοι και τα γεγονότα σας διαψεύδουν. Λέτε μονοτμηματικό τον Παναθηναϊκό και πολυαθλητικό τον σύλλογο του Πειραιά και η πράξη δείχνει, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα(βάση πλέον και επίσημων στοιχείων από την Πολιτεία) και εσείς είστε πλέον-για λίγο καιρό ακόμα και σε αυτό-πολο-αθλητικός σύλλογος. Διότι από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός είπε, ότι θα ασχοληθεί με το πόλο και εκεί σε λίγο καιρό δεύτεροι θα είστε.

Πριν λίγες ημέρες η ομάδα μπάσκετ γυναικών με σκούπα και 4-0 σας έστειλε εκτός πρωταθλήματος, τώρα η ομαδάρα του Ανδρεόπουλου στο βόλλει ανδρών σας έχει στο 2-0 και πάει για σκούπα και εκεί. Ετσι απαντάνε οι πραγματικοί πολυαθλητικοί. Το δίκαιο, απέναντι στο άδικο, το ήθος απέναντι στο ανήθικο, το νόμιμο απέναντι στο παράνομο, η αλήθεια απέναντι στο ψέμα, ο υγιής αθλητισμός απέναντι στο παρασκήνιο. Τα καλύτερα έρχονται….

*Η χθεσινή νίκη ήταν αφιερωμένη στον Μιχάλη….