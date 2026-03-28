Νίκησε στη Βούλα ο Παναθηναϊκός και πέρασε στα ημιτελικά

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά απέναντι στη Θέτιδα Βούλας αλλά πήρε με 3-2 σετ και 14-16 στο τάι μπρέικ αυτό που ήθελε, δηλαδή την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» με 3-2 σετ την αξιόμαχη Θέτιδα Βούλας, κάνοντας το 2/2 στην σειρά των Play Offs και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Volley League γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Α.Ο. Θήρας - ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, μέχρι που οι «πράσινες» πήραν προβάδισμα με τρεις (16-19) και με σερί 5-0, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το σετ με 18-25.

Η Θέτιδα Βούλας πήρε από νωρίς διαφορά τριών πόντων (4-1) στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 8-8. Οι γηπεδούχες έκαναν το 20-16, ενώ απέκτησαν και απόσταση με 6 (23-17). Οι φιλοξενούμενες δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και η ομάδα από την Βούλα ισοφάρισε στα σετ (25-20).

Το τρίτο σετ ήταν όμοιο με το πρώτο. Οι 2 αντίπαλοι να πηγαίνουν μαζί πόντο πόντο, μέχρι που ο Παναθηναϊκός με διαδοχικές εύστοχες επιθέσεις πήρε ξανά... κεφάλι στα σετ με 1-2, κατακτώντας το τρίτο (20-25).

Ανώτερη η Θέτιδα Βούλας στο τέταρτο σετ. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού, παίρνοντας διαφορά με +8 (16-8). Οι «πράσινες» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και η Θέτιδα έστειλα το ματς στο tie break, καθώς πήρε το σετ με 25-14.

Στο tie break ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν πόντους και προβάδισμα. Ώσπου το «τριφύλλι» ήταν πιο ψύχραιμο στις λεπτομέρειες και κατάφερε να... χαμογελάσει στο τέλος, καθώς έκανε το 2-3 στα σετ (14-16) και πήρε το εισιτήριο για τους «4» του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Κατραντσιώτη, Πολάτος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 15-16, 18-21, 18-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 21-17, 25-20

3ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 20-25

4ο σετ: 8-5, 16-8, 21-14, 25-14

5ο σετ: 4-5, 7-10, 10-12, 14-16

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 5 άσσους, 59 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 63 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-14, 14-16) σε 139′

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα, Βλαχάκη 31 (26/57 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Σταυρινίδη 10 (4/8 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Πάλαγκ 15 (13/37 επ., 2 μπλοκ, 78% υπ. – 33% άριστες), Ματσαρόκη 11 (8/15 επ., 3 μπλοκ), Νικολογιάννη 8 (7/45 επ., 1 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 45% υπ. – 21% άριστες), Γκιαούρη, Γαροφαλάκη 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 11 (4/13 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Γουάιτ 23 (22/43 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 23% άριστες), Μπένετ 24 (20/51 επ., 4 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Λαμπκόφσκα 16 (14/46 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 2 (2/7 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 52% υπ. – 14% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη, Ράπτη, Σάμανταν, Κωνσταντίνου.