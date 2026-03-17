Και τώρα η μεγάλη στιγμή

Η κλεψύδρα αδειάζει, ο χρόνος περνάει και η στιγμή της αλήθειας φτάνει. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια μεγάλη αναμέτρηση, ιστορικής σημασίας, αλλά ένα είναι εμφανές ως τώρα, ο ενθουσιασμός υπερτερεί του άγχους και αυτό είναι μάλλον το μεγαλύτερο όπλο της ομάδας.

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε και οι ομάδες κάνουν τις τελευταίες τους προπονήσεις. Πάνω στη φούρια των ημερών και τον ενθουσιασμό από πλευράς Παναθηναϊκού ξεχνάμε κάτι, ότι αυτή είναι ιστορική στιγμή και για τη Βαλεφόλια. Η ιταλική ομάδα δεν είναι ένα κλαμπ που έχει γεμάτη τροπαιοθήκη και ατέλειωτες διακρίσεις οπότε και η ομάδα του Πέζαρο ζει το δικό της ταξίδι.

Αυτό που ήταν φανερό στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων είναι πως η διαφορά δυναμικής όχι μόνο δεν είναι χαοτική αλλά φαίνεται και απόλυτα διαχειρίσιμη. Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν έκανε σε καμία περίπτωση το καλύτερό του φετινό παιχνίδι στο Πέζαρο αλλά παρόλα αυτά πήρε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα κάτι που μοιάζει ενθαρρυντικό. Το να βρεθεί σε μέτρια μέρα η βασική διαγώνια, η βασική πασαδόρος και να φύγει με ενοχλήσεις η βασική ακραία είναι κάτι που δύσκολα ξανασυμβαίνει πόσω μάλλον σε ένα παιχνίδι όπου έχει πέσει όλο το βάρος της ομάδας. Και είναι αλήθεια πως ο Παναθηναϊκός φέτος έχει καταφέρει να αφήσει πίσω με μεγάλη ευκολία κάθε μέτρια εμφάνιση επιστρέφοντας πολύ καλύτερος στα παιχνίδια που ακολούθησαν.

Η εικόνα από το Πέζαρο λέει πως οι πράσινες θα κληθούν να πιέσουν περισσότερο από το σερβίς, έναν τομέα όπου η Βαλεφόλια άσκησε πίεση και δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό στην επίθεση του. Η ομάδα του Κιαπίνι είναι ιδιαίτερα συνεπής στο μπλοκ άμυνα και για να το αξιοποιήσει αυτό το στοιχείο θα πρέπει να αξιοποιήσει αρχικά το σερβίς της. Η εικόνα της Χατζηευστρατιάδου στο Πέζαρο δείχνει πως ίσως να έχει τον πρώτο λόγο για να είναι βασική κεντρική και σε συνδυασμό με την εμπειρία και την ενέργειά της ίσως να τη φέρουν ως προτεραιότητα στα πλάνα του Κιαπίνι.

Μπορεί να έκλεισε το πρώτο παιχνίδι με Κωνσταντίνου και Στράντζαλη ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία αλλά το δίδυμο Γουάιτ-Λαμπκόφσκα ενδεχομένως να είναι το κλειδί. Η Αμερικανίδα είναι απόλυτα υγιής οπότε δεν υπάρχει θέμα για το αν θα ξεκινήσει ή όχι στο αρχικό σχήμα. Η Γουάιτ και η Λαμπκόφσκα είναι οι ακραίες που έχουν κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν και δίνουν ηρεμία στην υποδοχή και εναλλακτικές στην επίθεση. Ενδεχομένως η Γουάιτ να είναι και το μεγαλύτερο όπλο του Παναθηναϊκού στην επίθεση καθώς συχνά παίρνει περισσότερες επιθέσεις και από την Μπένετ οπότε φαινομενικά είναι η παίκτρια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εάν η Μπένετ αφήσει πίσω την εικόνα του πρώτου αγώνα και βρει ρυθμό ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελέγξει το ρυθμό από νωρίς.

Η Σόνια Κάντι, η αρχηγός της Βαλεφόλια, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πως έχουν συνηθίσει να παίζουν σε δύσκολες έδρες στην Ιταλία. Ωστόσο το κλίμα εντός γηπέδου στα ιταλικά γήπεδα μάλλον δε μοιάζει και πολύ με ελληνικά ντέρμπι ή πιο συγκεκριμένα με την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στη Γλυφάδα. Όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο φυσικά αλλά η πίεση που θα ασκεί η εξέδρα σε ένα ασφυκτικά γεμάτο γήπεδο μπορεί να φέρει νέα δεδομένα και να κάνει την ιταλική ομάδα να νιώθει άβολα τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Αυτό είναι ένα μικρό (ή και μεγάλο ενδεχομένως) μπόνους για τον Παναθηναϊκό. Εξάλλου οι παίκτριές του έχουν δείξει πως είτε στο Μετς είτε σε αντίπαλες έδρες που… βράζουν μπορούν να βγάλουν φτερά και να διώξουν το άγχος.

Μια μεγάλη μέρα έρχεται, μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη για το ελληνικό βόλεϊ αλλά πρωτίστως για τις αθλήτριες που θα πατήσουν στον αγωνιστικό χώρο του «Μάκης Λιούγκας». Και το καλύτερο που μπορούμε να προτείνουμε είναι ο καθένας να το απολαύσει από όπου και αν το ζήσει γιατί καλώς ή κακώς δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε ελληνικές ομάδες κάθε χρόνο σε τέτοιες στιγμές.

ΥΓ: Το να ανοίγει η συνέντευξη τύπου με Σωτήρη Πανταλέων και Αθηνά Παπαφωτίου είναι μια στιγμή υπερηφάνειας αλλά και αμηχανίας. Υπερηφάνειας γιατί δύο σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού βόλεϊ και του Παναθηναϊκού είναι εκεί, πλάι στην ομάδα και εξακολουθούν να είναι κομμάτι της δίνοντας τεράστιο κύρος σε αυτή, αλλά και αμηχανίας καθώς δύο τόσο σπουδαία πρόσωπα με τόσο μεγάλη καριέρα δεν κατάφεραν να σηκώσουν αυτό το… ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού βόλεϊ.