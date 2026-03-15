Επιστροφή στις νίκες για τον Δικέφαλο, καθώς στο ντεμπούτο του Στέφανου Μανιώτη σε ρόλο πρώτου προπονητή επικράτησε με 3-0 της Θέτιδας στη Βούλα.

Μ’ αυτήν τη νίκη ο ΠΑΟΚ διατηρήθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμος με την ΑΕΚ, ενώ η Θέτις (που αγωνίστηκε χωρίς την Ούτεραμπακ) είναι οριστικά στην 8η θέση και στα play off.

Καθοριστικό, όπως αποδείχθηκε, για την εξέλιξη του αγώνα ήταν το πρώτο σετ όπου η Θέτις είχε ένα μικρό προβάδισμα στην αρχή (6-3, 7-5, 9-6, 11-9) με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο 13-13. Ωστόσο στο 14-14 με επιμέρους σκορ 6-1 η ομάδα της Βούλας ξέφυγε με 20-15, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε 20-17 και στο 22-19 με τα σερβίς της Αντύπα προσπέρασε για πρώτη φορά με 22-23. Η Θέτις ισοφάρισε 23-23, αλλά επίθεση της Σίζαρ και λάθος της Βλαχάκη έδωσαν το σετ στις φιλοξενούμενες.

Μετά την ανατροπή ο ΠΑΟΚ στο 2ο σετ κυριάρχησε πλήρως στο δεύτερο καθώς πήρε πολύ γρήγορα μεγάλη διαφορά (2-6, 3-8) χωρίς ποτέ η Θέτις να μπορέσει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του.

Αλλά και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε γρήγορα καθώς το 3-3 έγινε 3-6 και στο 7-10 έτρεξε σερί 0-5 για το 7-15 με τη διαφορά να φτάνει στο +10 (10-20. Εκεί η Θέτις επιχείρησε τη μεγάλη ανατροπή παίζοντας εκπληκτικά στο μπλοκ-άμυνα απάντησε με δικό της σερί 8-0 μειώνοντας σε 18-20. Η γηπεδούχος ομάδα αν και έχασε κόντρα μπάλα για να μειώσει στον πόντο κατάφερε από 19-21 να ισοφαρίσει σε 21-21 με μπλοκ. Αυτός όμως ήταν ο τελευταίος πόντος της με την Μπάκα να βάζει ξανά μπροστά τον ΠΑΟΚ που έκλεισε το σετ στο 21-25.

Διαιτητές: Τόλιος, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Πετρόπουλος, Σταμπούλογλου, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-17, 22-25

2ο σετ: 3-8, 8-16, 9-21, 12-25

3ο σετ: 5-8, 8-16, 18-21, 21-25

Τα σετ: 0-3 (22-25, 12-25, 21-25) σε 75′.

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 3 άσσους, 27 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 36 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/1 επ.), Βλαχάκη 16 (11/30 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 40% υπ. – 16% άριστες), Σταυρινίδη 5 (2/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πάλαγκ 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ.-17% άριστες), Ματσαρόκη 1 (0/6 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 9 (8/32 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 65% υπ. – 41% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/2 επ.), Γαροφαλάκη 1 (1/2 επ.), Κυπαρίσση.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Στέφανος Μανιώτης): Τάουμπνερ 17 (13/36 επ., 4 μπλοκ), Απλαδά 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ), Σίζαρ 14 (11/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 08% άριστες), Κότσιτς 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Μπάκα 10 (7/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 47% υπ. – 12% άριστες) / Καραμπάση (λ, 47% υπ. – 13% άριστες), Αντύπα, Αρμουτσή.