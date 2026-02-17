Ανώτερη και νικήτρια στην έδρα του Ολυμπιακού η Βέρο Μιλάνο

Με 0-3 (20-25, 21-25, 17-25) ηττήθηκε για την νοκ-άουτ φάση του Champions League ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βέρο Μιλάνο η οποία δεν του άφησε περιθώριο αντίδρασης.

Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί έχοντας ως κορυφαία την Πάολα Εγκόνου με 17 πόντους, ενώ ακόμη κυριάρχησε και στο κομμάτι του μπλοκ (12-6).

Για τον Ολυμπιακό κορυφαία ήταν η Μίλιτσα Κούμπουρα με 16 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η Γιοβάνα Στεφάνοβιτς που είχε 4 από τα 6 μπλοκ του Ολυμπιακού και 10 συνολικά πόντους.

Πλέον ο Ολυμπιακός κυνηγάει ένα «θαύμα», καθώς για να προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει με 0-3 στην Ιταλία και στη συνέχεια να κατακτήσει το χρυσό σετ. Ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη (25/2) στις 21:30.

Όπως και στον αγώνα για τη φάση των ομίλων στο κλειστό του Ρέντη, η Πάολα Εγκόνου πήρε και το βραβείο της MVP.

Στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 7-4, αλλά ανέβασε «στροφές» και ισοφάρισε σε 8-8, με μπλοκ άουτ της Κούμπουρα, ενώ μετά από λάθος των Ιταλίδων, προηγήθηκε με 9-8. Με πόντους της Στεβάνοβιτς, οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν με +2 (12-10), με την Κούμπουρα να «γράφει» το 16-14. Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, έφεραν το σετ στα ίσια (16-16) και στη συνέχεια, «απομακρύνθηκαν» με πέντε πόντους (18-23), κάνοντας το 1-0, με 25-20.

H ομάδα του Πειραιά δεν ξεκίνησε καλά στο δεύτερο σετ και βρέθηκε πίσω με 5-0, 6-1, 8-2 και 12-5, αλλά αντέδρασε και μείωσε σε 12-9, με μπλοκ της Στεβάνοβιτς. Με άσσο της Εμμανουηλίδου, ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τρεις πόντους (17-20), ενώ η Στεβάνοβιτς «έγραψε» το 23-20, με νέο μπλοκ. Η Μιλάνο, όμως, έφτασε στο 25-21 και στο 2-0 σετ.

Στην αρχή του τρίτου σετ, οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν πίσω με 7-5, αλλά ισοφάρισαν (7-7), μετά από άουτ επίθεση της ιταλικής ομάδας. Οι Ιταλίδες ξέφυγαν ξανά (7-11), όμως ο Ολυμπιακός μείωσε και πάλι, αυτή τη φορά σε 11-10, με την Κονέο. Η διαφορά των Ιταλίδων μεγάλωσε ξανά (13-21, 17-25) και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα (0-3).

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 18-21, 20-25

2ο σετ: 2-8, 12-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 7-8, 13-16, 13-21, 17-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και της Βέρο Μιλάνο προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 21-25, 17-25) σε 69′

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Εμμανουηλίδου 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Κούμπουρα 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 1 (1/11 επ., 60% υπ. – 33% άριστες), Αμπντεραχίμ 11 (11/32 επ., 65% υπ. – 45% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 40% υπ. – 30% άριστες), Σαμπα΄τη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Δημητρίου, Κόνεο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες).

ΒΕΡΟ ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (1 μπλοκ), Πιετρίνι 7 (6/15 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. – 11% άριστες), Ντανέσι 10 (4/6 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κούρταγκιτς 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Εγκόνου 17 (17/31 επ.), Πίβα 6 (4/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 56% άριστες) / Φερσίνο (λ, 64% υπ. – 36% άριστες), Σαρτόρι, Καγκνίν 2 (1/6 επ., 1 άσσος, 22% υπ. – 11% άριστες), Ακίμοβα 1 (1/2 επ.).

