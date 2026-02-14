Χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης, ο Πανιώνιος Betsson ξεπέρασε το εμπόδιο του Μαρκόπουλου με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Το πρώτο σετ κύλησε ιδανικά για τις γηπεδούχες, που επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους. Στα επόμενα δύο, το Μαρκόπουλο προσπάθησε να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να πιέσει, ωστόσο η ποιότητα της ομάδας του Ντράγκαν Νέσιτς έκανε τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία.

Έτσι, ο Πανιώνιος Betsson ανέβηκε στους 39 βαθμούς και συνεχίζει δυναμικά στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη στο μυαλό του τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του CEV Challenge Cup.

Από την άλλη, το Μαρκόπουλο παρέμεινε στους 11 βαθμούς, πάνω μόνο από τον Ηλυσιακό στη βαθμολογία.

Ο Πανιώνιος επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του στο πρώτο σετ. Η διαφορά μεγάλωσε σταδιακά, φτάνοντας στο +5. Με την Αγγελοπούλου και τη Στολγίκοβιτς να συμβάλλουν καθοριστικά και τη Ραχίμοβα να «κλείνει» ιδανικά το σετ, οι γηπεδούχες έφτασαν άνετα στο 25-12.

Στο δεύτερο σετ το Μαρκόπουλο μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά, όμως η απάντηση του Πανιωνίου ήταν άμεση. Άσσος της Καρέλια και μπλοκ της Αγγελοπούλου έφεραν ξανά τον έλεγχο, παρότι οι φιλοξενούμενες πέρασαν προσωρινά μπροστά. Στα κρίσιμα σημεία, Ριστίσεβιτς και Ραχίμοβα πήραν τις απαραίτητες επιθέσεις και διαμόρφωσαν το 25-21.

Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος διατήρησε σταθερό προβάδισμα, με τη Ραχίμοβα, την Αγγελοπούλου και την Καρέλια να κρατούν την ομάδα μπροστά στο σκορ. Το Μαρκόπουλο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 21-21 με άσσο, όμως η Λαμπρούση και η Φλιάκου έδωσαν ξανά προβάδισμα, πριν η Ριστίσεβιτς «σφραγίσει» τη νίκη με το τελικό 25-22.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Χατζηβασιλείου, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Οσιπίδης, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-10, 21-12, 25-12

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 4 άσσους, 28 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-12, 25-21, 25-22) σε 78'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 20% άριστες), Στογιλίκοβιτς 1 (1/1 επ.), Ραχίμοβα 17 (14/29 επ., 3 μπλοκ), Αγγελοπούλου 19 (16/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 41% υπ. - 19% άριστες), Λαμπρούση 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 5 (3/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 45% υπ. - 45% άριστες), Κακουράτου (λ), Φλιάκου 1 (1 άσσος), Λιάγκη 4 (4/11 επ.).

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Κοτσαρά 2 (2/17 επ.), Μάρμεν 8 (6/25 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. - 16% άριστες), Καθάριου 10 (7/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπανού 14 (12/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 29% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 (2 άσσοι) / Δήμου (λ, 62% υπ. - 25% άριστες), Τριανταφύλλου (λ), Αλλαγιάννη.