Παράπονα Βουρδέρη και Φρομ για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός - Καρλοβάρσκο

Ο προπονητής και ο Γερμανός ακραίος του Ολυμπιακού στάθηκαν σε μερικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα για τους «16» του CEV Cup.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσαν ο Αντώνης Βουρδέρης και ο Κρίστιαν Φρομ μετά την ήττα 1-3 από την Καρλοβάρσκο στου Ρέντη:

Αντώνης Βουρδέρης: «Ολοι όσοι παρακολουθούμε βόλεϊ, γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι άλλαξαν οι κανονισμοί. Μας ενημέρωσαν, έγιναν σεμινάρια και όλοι καταλήξαμε στο ότι στο τέλος μιας φάσης, μπορούμε να καλέσουμε VAR για οποιαδήποτε στιγμή της φάσης. Ξαφνικά, όμως, ο διαιτητής αποφάσισε να λειτουργήσει με το παλιό σύστημα, δηλαδή να επιτρέπει VAR μόνο για την τελευταία ενέργεια! Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης, υπάρχουν κανονισμοί που οι ομάδες οφείλουν να ακολουθούν.

Το ίδιο συνέβη τέσσερις φορές μέσα στο παιχνίδι, όπου δεν μου επετράπη να ζητήσω VAR για φάσεις πριν από την τελευταία ενέργεια. Στην τελευταία περίπτωση που το ζήτησα, ξαφνικά έγινε δεκτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Η διαιτησία ήταν πολύ κακή, αλλά θα σταθώ μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και για αυτό κατατέθηκε και η ένσταση. Δεν φταίει μόνο η διαιτησία που αποδιοργάνωσε την ομάδα. Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει, είναι άλλο θέμα. Εμείς κάναμε κάποια εύκολα, αβίαστα λάθη σε κρίσιμα σημεία, κάτι που για μια ομάδα με ευρωπαϊκή πορεία και εμπειρία δεν δικαιολογείται. Εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, όπως και στο σερβίς.

Για άλλη μία φορά, δεν είχαμε καλό σερβίς ως γηπεδούχοι, τρεις άσοι με 26 χαμένα και μάλιστα, ο ένας άσος ήταν με επαφή στο φιλέ. Είναι απογοητευτικό αυτό το νούμερο. Από την άλλη, δεν είχα καμία λύση από τον πάγκο. Αν είχα τον Δαλακούρα, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είχε άλλη τροπή.

Δεν τον είχαμε λόγω τραυματισμού, ενώ ήρθε και η απώλεια του Τζούριτς. Επίσης, αντιμετωπίζουμε και πολλές ιώσεις. Σίγουρα, την άλλη εβδομάδα θα κριθεί η πρόκριση. Οι προκρίσεις κρίνονται στα δεύτερα παιχνίδια, όχι στα πρώτα. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα ήταν 3-2, όπως και να είχε εξελιχθεί, θα πηγαίναμε στην Τσεχία για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πάμε τώρα για την πρόκριση».

Κρίστιαν Φρομ: «Είμαι απογοητευμένος, γιατί πιστεύω ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το πρώτο σετ και να πάρουμε προβάδισμα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάναμε πολλά καλά πράγματα και επίσης πιστεύω, ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Όμως, αυτοί έπαιξαν καλά, μας πίεσαν και δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας.

Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε πολλά από αυτό το ματς και την επόμενη εβδομάδα να πάμε εκεί, για να νικήσουμε και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Είμαι απογοητευμένος με τους διαιτητές. Είναι άνθρωποι, μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά δεν καταλαβαίνω τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν νέοι κανονισμοί».