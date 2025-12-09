Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε restart απέναντι στην Πουατιέ μετά τις ήττες από Ολυμπιακό, Μίλωνα, αλλά έφυγε με ένα βαρύ 3-0 στις αποσκευές που τον φέρνει μπροστά σε μια πολύ δύσκολη ρεβάνς στο Μετς.

Ηττήθηκε στην Γαλλία και δυσκόλεψε αρκετά το έργο της πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό. Η Πουατιέ επικράτησε με 3-0 σετ των «πράσινων» και πήρε ένα ισχυρό προβάδισμα για την ρεβάνς στο Μετς (7/1).

Η Γαλλική ομάδα είχε τον πλήρη έλεγχο από το πρώτο σετ το οποίο πήρε με το εύκολο 25-16. Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο με τους γηπεδούχους να το κατακτούν με τον ίδιο σκορ (25-16). Στο τρίτο το οποίο ήταν και το τελευταίο το «τριφύλλι» ήταν πιο ανταγωνιστικό, ωστόσο η Πουατιέ βρήκε λύσεις και έκανε το 3-0 στα σετ (25-22).

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-12, 21-13, 25-16

2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-15, 25-16

3ο σετ: 8-7, 16-13, 19-17, 25-22

ΠΟΥΑΤΙΕ (Ντάνιελ Λούις): Κομπρίν 16 (15/21 επ., 1 μπλοκ), Μανίν 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Πικάρ 3 (3/15 επ., 40% υπ. - 33% άριστες), Γκιλ 5 (4/4 επ., 1 άσσος), Μάασε 6 (2/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πουγιόλ 20 (18/28 επ., 2 μπλοκ, 61% υπ. - 17% άριστες) / Μασιμίνο (λ, 90% υπ. - 60% άριστες).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (4/9 επ.), Γιάντσουκ 4 (4/14 επ., 25% υπ. - 8% άριστες), Νίλσεν 13 (13/30 επ.), Βουλκίδης 2 (2/4 επ.), Σπίριτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (7/17 επ., 59% υπ. - 32% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. - 28% άριστες), Ανδρεόπουλος 1 (1 άσσος), Σαβόφσκι 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ).