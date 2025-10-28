Ένα ήρεμο απόγευμα

Μετά από το άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και μετά από αλλαγή προπονητή η ΑΕΚ έψαχνε μια δόση ηρεμίας και τη βρήκε. Με τον Κώστα Ταμπουρατζή στον πάγκο πέτυχε μια νίκη που εκτός του ότι δίνει πολύτιμο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Τσάλεντζ Καπ προσφέρει ποικίλα θετικά στοιχεία.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα και το απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο. Η Ένωση τα προηγούμενα χρόνια είχε πιαστεί απροετοίμαστη αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια στα πρώτα της ευρωπαϊκά ραντεβού αλλά αυτή τη φορά το έργο δεν επαναλήφθηκε. Τουλάχιστον όχι στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων.

Αν υπάρχει αδύναμο σημείο στο παιχνίδι είναι όταν στα μισά του δεύτερου σετ η υποδοχή της ΑΕΚ έμοιαζε εύθραυστη και η σερβική ομάδα έδειξε για πρώτη και μοναδική φορά ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Αυτό όμως κράτησε λίγο. Η πηγή της ενέργεια για την ΑΕΚ ήταν η πασαδόρος της καθώς η Βάλκοβα μοίρασε το παιχνίδι αρμονικά, αξιοποίησε την αθλητικότητα της Ντιούφ και της Κυπαρίσση, έδωσε μπάλες στην Μπουρτέα και κυρίως διάβασε το πλεονέκτημα που είχε η Καββαδία η οποία ήταν σε εξαιρετική μέρα.

Η Καββαδία είναι μια κεντρικός που τα τελευταία χρόνια ξέρει την ΑΕΚ σαν οργανισμό όσο λίγες. Είναι πιο ώριμη από ποτέ και κυρίως είναι μια παίκτρια που παίζει πάντα στα όριά της. Αυτή τη φορά ίσως έπαιξε και λίγο πιο πάνω και αυτό γιατί είχε σωστές επιλογές στην επίθεση και καλές τοποθετήσεις πάνω στο φιλέ. Και γενικότερα όμως η ΑΕΚ είχε καλές τοποθετήσεις στο μπλοκ. Μπορεί να πήρε μόνο 6 πόντους με kill block αλλά οι σπασμένες μπάλες και οι κόντρα επιθέσεις που πρόσφερε η μπροστά ζώνη ήταν ίσως το σημαντικότερο δεδομένο της αναμέτρησης.

Η υπεροχή της ΑΕΚ ήταν εμφανής γενικότερα και αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως πέρα από την Σαβάζ που δεν είχε ρυθμό όλες οι υπόλοιπες παίκτριες είχαν πάνω από 50% επιτυχία στην επίθεση. Αλλά σίγουρα η παρουσία της Ντιούφ είναι άκρως ικανοποιητική όπως και της Κυπαρίσση. Η Γαλλίδα αγωνίστηκε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι ως διαγώνια με εξαίρεση το τελευταίο κομμάτι του τρίτου σετ όταν η Κυπαρίσση μετατράπηκε σε διαγώνια και στο παιχνίδι πέρασε η Κλέπκου για να βοηθήσει στην υποδοχή. Η Ντιούφ είναι μια παίκτρια επιθετικές αρετές και πολλά αθλητικά προσόντα και σε παιχνίδια σαν αυτό έκανε τη διαφορά.

Και η Κυπαρίσση ωστόσο δεν υστέρησε καθώς έγινε ένας πολύτιμος επιθετικός πόλος. Παρότι δέχτηκε πίεση στην υποδοχή, αφού ήταν μαζί με την Ξηντάρα οι παίκτριες που σημάδευε κατά κύριο λόγο το αντίπαλο σερβίς, έκανε πληθωρική εμφάνιση επιθετικά. Είναι δεδομένο ότι η παρουσία της σε όλη τη σεζόν μπορεί να είναι καταλύτης αφού μιλάμε για μια από τις πιο ταλαντούχες Ελληνίδες της νέας γενιάς και αν αξιοποιηθεί σωστά και φυσικά αν η ίδια δώσει τον καλύτερό της εαυτό τα κέρδη μπορούν να είναι πολλαπλά.

Ο Κώστας Ταμπουρατζής, ως βοηθός προπονητή μέχρι πρότινος, ήξερε καλά και τις παίκτριες και τις παγίδες που κρύβει μια αναμέτρηση σαν αυτή. Ο Έλληνας κόουτς μετέφερε ηρεμία στην ομάδα του και αυτό φάνηκε κυρίως στις κρίσιμες στιγμές όταν η Σρέμσκα Μιτρόβιτσα άσκησε πίεση. Ο Ταμπουρατζής δεν μετέφερε πανικό, έδειξε εμπιστοσύνη στις αθλήτριές του και αυτές ανταπεξήρθαν άμεσα. Ενδεχομένως και να αποτελεί μια ιδανική λύση για τον πάγκο της ΑΕΚ, όχι για λίγο αλλά για πολύ, αφού ο ερχομός ενός νέου προπονητή χωρίς να είναι από το πάνω πάνω ράφι περισσότερο θα μπλέξει την υπόθεση και λιγότερο θα ομαλοποίηση τη συνέχεια της σεζόν. Αλλά αυτό θα το δείξει το άμεσο μέλλον.