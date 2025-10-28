Εύκολη νίκη και βήμα πρόκρισης για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα με 3-0 της σερβικής Μιτρόβιτσα στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού και απέχει δύο σετ από την πρόκριση της στις «32» του Challenge Cup γυναικών.

Στο ντεμπούτο του Κώστα Ταμπουρατζή στον πάγκο της, η Ένωση στηρίχθηκε στην εντυπωσιακή της αποτελεσματικότητα στην επίθεση (τελείωσε το ματς με 60%) και παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε και πάλι χωρίς την Τούτκου Γιούζγκεντς, έφτασε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη νίκη.

Ουσιαστικά η Σρέμσκα Μιτρόβιτσα ήταν ανταγωνιστική μόνο στο 2ο σετ, όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε 7-1, αλλά με επιμέρους σκορ 2-10 οι φιλοξενούμενες έκαναν το 9-11, ωστόσο η τάξη επανήλθε γρήγορα (14-11) και παρόλο που η διαφορά δεν άνοιξε μέχρι το 20-19, το κατέκτησε με 25-21.

Ο δεύτερος αγώνας του προκριματικού γύρου θα διεξαχθεί στις 5/11 (20:00) στην Σρέμσκα Μιτρόβιτσα και η ΑΕΚ χρειάζεται δύο σετ για να περάσει στην επόμενη φάση.



Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) σε 72'.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 1 άσσο, 48 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Σρέμσκα προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 2 (2/3 επ.), Ματέι-Μπουρτέα 12 (11/19 επ., 57% υπ.-43% άριστες), Ντιούφ 13 (13/22 επ., 60% υπ.-40% άριστες), Καββαδία 11 (8/13 επ., μπλοκ), Κυπαρίσση 13 (11/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σάβατζ 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 24% υπ.-18% άριστες), Κλέπκου 3 (3/3 επ.), Πολυνοπούλου.

Σρέμσκα (Νίκολα Κάρπιτς): Κοσνεϊσάο 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Γκράμπιτς 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ.-18% άριστες), Μπάμπαλι 13 (12/31 επ., 1 άσσος), Κρισμάνοβιτς 5 (3/14 επ., 2 άσσοι, 67% υπ.-50% άριστες), Σκότσαϊτς 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάκτσιτς 4 (1/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Στάνκοβιτς (λ, 80% υπ.-50% άριστες), Κάρπιτς (λ), Ρνιακ, Μιλότσεβιτς, Ντράγκοβιτς.