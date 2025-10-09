Αλλαγή σκυτάλης στον Άθλο Ορεστιάδας - Ο Πασαλίδης διαδέχεται τον Τσιακμάκη

Αλλαγή σελίδας για τον Άθλο Ορεστιάδας, που ανακοίνωσε την αποχώρηση του Παναγιώτη Τσιακμάκη από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, λόγω προσωπικού προβλήματος και παράλληλα την επιστροφή του έμπειρου προπονητή Γιώργου Πασαλίδη.

Η διοίκηση ευχαρίστησε θερμά τον Τσιακμάκη για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του, ενώ καλωσόρισε εκ νέου τον Πασαλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει την ομάδα στη νέα αγωνιστική περίοδο της Pre League 2025-2026, με στόχο την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.

Η ανακοίνωση του Άθλου Ορεστιάδας για τον Παναγιώτη Τσιακμάκη:

«Ο ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας ανακοινώνει την κοινή συναίνεση λύση της συνεργασίας του, με τον προπονητή Παναγιώτη Τσιακμάκη λόγω προσωπικού προβλήματος.

Παναγιώτη σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική σου διαδρομή».

Η ανακοίνωση του Άθλου Ορεστιάδας για τον Γιώργο Πασαλίδη:

«Ο ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιώργο Πασαλίδη, ο οποίος θα ηγηθεί του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου της Pre league 2025-2026.

Ο Γιώργος Πασαλίδης διαθέτοντας τεράστια εμπειρία και παραστάσεις σε Volleyleague και Pre League, επιστρέφει στον πάγκο του Άθλου Ορεστιάδας έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας στόχο να οδηγήσει εκ νέου την ομάδα μας στις επιτυχίες και την επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία.

Με την εργατικότητα, το ήθος και την αγάπη του για το άθλημα, ο Γιώργος Πασαλίδης ανέδειξε πλήθος σπουδαίων αθλητών της πόλης μας και υπήρξε πολυνίκης σε πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων και παίδων.

Βοηθός και άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Πασαλίδη θα είναι ο Γιώργος Τσακπίνης, ο οποίος παραμένει για 4η συνεχή χρονιά στην ομάδα.

Η διοίκηση του Άθλου Ορεστιάδας καλωσορίζει εκ νέου τον Γιώργο στην ομάδα και του εύχεται υγεία και καλή επιτυχία στο έργο του».