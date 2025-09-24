ΑΕΚ: Αναβάλλεται για τις 6-8 Οκτωβρίου το Βαλκανικό Κύπελλο στο Κόσοβο

Η ΑΕΚ δεν θα αναχωρήσει τελικά σήμερα για το Κόσοβο, καθώς η διεξαγωγή του Βαλκανικού Κυπέλλου γυναικών μετατίθεται για τις 6-8 Οκτωβρίου 2025.

Η διοργάνωση, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 25-28 Σεπτεμβρίου στο Τζιλάν, αλλάζει ημερομηνία μετά από απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία δεν επιτρέπει αγώνες συλλόγων πριν τις 4 Οκτωβρίου όταν υπάρχουν παίκτριες στις «long list» των Εθνικών ομάδων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η αποστολή της ΑΕΚ, που είχε ήδη έτοιμα εισιτήρια και διαμονή, αναγκάζεται να τροποποιήσει τον προγραμματισμό της, συνεχίζοντας την προετοιμασία της για λίγες ακόμη ημέρες.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να προγραμματιστούν φιλικά παιχνίδια, ώστε η Ένωση να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για την κατάκτηση του τροπαίου και την πρόκριση στο Challenge Cup.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν η διοργανώτρια Drita, η Fit Fun Volley από τη Βόρεια Μακεδονία και η Herceg Novi από το Μαυροβούνιο.