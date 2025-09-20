Ο Μάντζιος νέος προπονητής της ΑΕΚ

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ γνωστοποίησε την έναρξη συνεργασίας της με τον Γιώργο Μάντζιο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ.

Ο έμπειρος τεχνικός επιστρέφει στον σύλλογο σε γνώριμο περιβάλλον, αφού υπήρξε βοηθός προπονητή της Ένωσης από το 2021 έως το 2023 και εργάστηκε και στα τμήματα υποδομής, οδηγώντας την Κ21 στο ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο πλευρό του θα βρεθεί ο Χρύσανθος Σαμουήλης ως άμεσος συνεργάτης.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου προπονητή, η ΑΕΚ είχε επισημοποιήσει και την απόκτηση των Γιάννη Βήττα και Πέτρου Μπάου, ολοκληρώνοντας έτσι το ρόστερ που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 με στόχο την άνοδο στην Pre League.

Αναλυτικά το ρόστερ της ΑΕΚ για την Α2 Ανδρών:

Πασαδόροι: Λουκούργος Ρούσσης, Νίκος Μάντζιος

Ακραίοι: Βασίλης Κατσακούλας, Αναστάσιος Κουτσομύτης, Γιάννης Τοκάνης

Διαγώνιοι: Ορέστης Μελένγκου (αγωνίζεται και ως ακραίος), Παναγιώτης Ιωαννίδης (αγωνίζεται και ως ακραίος), Παναγιώτης Μάρκου, Αναστάσης Λιακάκος

Λίμπερο: Κυριάκος Φωλιάς, Παναγιώτης Σουσούνης

Κεντρικοί: Γιάννης Βήττας, Πέτρος Μπάος, Ηρακλής Λεοντίου, Βαγγέλης Μουρούτης

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μάντζιο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Μάντζιος επιστρέφει σε… γνώριμα λημέρια, καθώς για δύο χρόνια βρισκόταν στον πάγκο της ΑΕΚ ως βοηθός προπονητή (2021-2023), αλλά και ως προπονητής στις Ακαδημίες, οδηγώντας μάλιστα την Κ21 στο ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Βοηθός του Γιώργου Μάντζιου θα είναι ο Χρύσανθος Σαμουήλης.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιώργος Μάντζιος δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω στην οικογένεια της ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ. Η ΑΕΚ είναι ένας ιστορικός σύλλογος με πλούσια παράδοση και μοναδικούς φιλάθλους. Ευχαριστώ τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, δίνοντάς μου την ευκαιρία να συμβάλω ενεργά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Η ομάδα διαθέτει σημαντικό ταλέντο, προοπτική και φιλοδοξία. Μαζί με τους συνεργάτες μου και τους αθλητές, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά και μεθοδικά, ώστε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση και να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί για τη φετινή χρονιά. Με ενότητα, αφοσίωση και τη στήριξη του κόσμου μας, πιστεύω πως μπορούμε να φτάσουμε εκεί που αξίζει η ΑΕΚ».