Ασφαλής στο Ντουμπάι η Χαντάβα μετά την περιπέτεια στο Νεπάλ

Η περιπέτεια της Εύας Χαντάβα στο Νεπάλ είχε αίσιο τέλος. Η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια, που είχε ταξιδέψει εκεί για να αγωνιστεί με τη νέα της ομάδα (Karnali Yashvis), βρέθηκε εν μέσω πολιτικών ταραχών και μαζικών διαδηλώσεων που έκαναν την κατάσταση επικίνδυνη για τις αθλήτριες.

Όπως έγινε γνωστό, η Χαντάβα και οι συμπαίκτριές της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και να κρυφτούν στο δάσος μέχρι να εξασφαλιστεί ασφαλές σημείο φιλοξενίας. Μετά από συντονισμό με τους υπευθύνους της ομάδας, μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε άλλο ξενοδοχείο, όπου παρέμειναν ώσπου να ανοίξουν τα αεροδρόμια.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η έμπειρη αθλήτρια κατάφερε να επιβιβαστεί στην πρώτη διαθέσιμη πτήση προς το Κατμαντού και από εκεί να ταξιδέψει στο Ντουμπάι, όπου μένει ο σύζυγός της, μπασκετμπολίστας Κεν Σμιθ.

Με μια ανάρτηση στα social media ενημέρωσε: «Κατάφερα κι έφτασα με ασφάλεια στο Ντουμπάι. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τα μηνύματά σας».