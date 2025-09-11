«Βόμβα» με την ΑΕΚ: Μένει εκτός Α2 ανδρών!

Η προσφυγή της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για αναβολή της κλήρωσης δεν δικαιώθηκε, και πλέον η Ένωση βρίσκεται με το 1.5 πόδι εκτός του νέου πρωταθλήματος της Α2!

Σοκ για την ΑΕΚ που όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός πρωταθλήματος, στην Α2 ανδρών.

Όπως είχατε διαβάσει στο SDNA, η διοίκηση της «Ένωσης» είχε προβεί σε προσφυγή που έκανε δικαστικό αγώνα για αναστολή της κλήρωσης του πρωταθλήματος Α2 ανδρών από την ΕΟΠΕ (μέχρι να πάρει την ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο των Σωματείων της ΓΓΑ). Ωστόσο το αθλητικό δικαστήριο απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα, δικαιώνοντας την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης που εκ των πραγμάτων ήταν υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τα όσα ανέφερε η προκήρυξη του Ιουλίου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΕΟΠΕ μπορεί να πραγματοποιήσει, την κλήρωση του πρωταθλήματος της Α2 ανδρών, χωρίς την συμμετοχή της ΑΕΚ. Έτσι κινδυνεύουν οι «κιτρινόμαυροι» να μην αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, με τους αθλητές να αναγκαστούν, να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, αφού την Δευτέρα (15/9) ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος.