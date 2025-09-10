Χαντάβα: «Δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο, πίστευα ότι θα πεθάνω» (vid)

Η Εύα Χαντάβα η οποία βρίσκεται αποκλεισμένη στο Νεπάλ, όπου έχουν ξεσπάσει βίαιες αναταραχές πολιτών εναντίον της κυβέρνησης, μίλησε για τα όσα βίωσε το προηγούμενο 24ωρο.

Η Ελληνιδα βολεϊμπολίστρια που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εσπευσμένα το ξενοδοχείο που έγινε στόχος επίθεσης των διαδηλωτών είναι πλέον ασφαλής χάρη στην άμεση επέμβαση της ΕΟΠΕ, η οποία συνεργάστηκε με τα Υπουργεία Αθλητισμού και Εξωτερικών

Μάλιστα, μίλησε και στο Open News για την όλη αυτή περιπέτεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Εύα Χαντάβα

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν όλα όσα ανήκαν σε κυβερνητικούς. Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές γύρω από ξενοδοχείο, σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Ο καπνός ήταν παντού. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, πηγαίναμε με το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα χθες».

«Όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί και έσβηναν οι φωτιές μας είπαν “έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας”. Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου είχα μόνο το κινητό μου. Φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να πάρω το κινητό μου. Πήραμε τα πράγματα μας και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας, αλλά τις παρατήσαμε εκεί για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη, αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός, ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει σε κυβερνητικό στέλεχος. Και είμαστε ασφαλείς. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο στο Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από τη Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».