Γιαννάκης στο SDNA: «Τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να συνδυαστούν με επιτυχίες, οι προσδοκίες ανεβαίνουν!»

Ο team manager της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, Γιάννης Γιαννάκης, μιλάει στο SDNA για τη νέα σεζόν, τα 100 ασπρόμαυρα χρόνια και τους στόχους του τμήματος.

Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα χρονιά, έχοντας ως στόχο να επαναλάβει τις περσινές του επιτυχίες εντός τάραφλεξ.

Ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα απ' όλους την ομάδα, Γιάννης Γιαννάκης, που αποτελεί για δεύτερη σεζόν τον team manager του τμήματος, μίλησε στο SDNA για τη νέα χρονιά, τους στόχους που έχουν τεθεί, ενώ έστειλε το δικό του, ιδιαίτερο μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Οι δικές του σκέψεις για τη νέα σεζόν:

«Φέτος είναι μία νέα σεζόν με δύο ιδιαίτερα στοιχεία για την ομάδα μας. Το ένα ότι η αγωνιστική χρονιά συνδυάζεται με τα 100 χρόνια του συλλόγου, μία εορταστική και σημαντική χρονιά για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι την περσινή χρονιά η ομάδα μας τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα, χάνοντας στους τελικούς από τον Ολυμπιακό αλλά δείχνοντας πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι για την ομάδα ότι υπάρχουν προσδοκίες τόσο από τον κόσμο όσο και από τους ιθύνοντες του τμήματος ώστε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος».

Η πρώτη εικόνα για το ρόστερ:

«Όταν παίρνεις μία παίκτρια στην ομάδα, σίγουρα το κάνεις για να παίζει καλά και να αποδώσει αυτό που μπορεί. Πολλές φορές όμως αυτό μπορεί να μη συμβεί, ή να κάνουμε κάποια λάθος επιλογή. Την φετινή χρονιά έχουμε φέρει παίκτριες με υψηλό κίνητρο για να αποδείξουν πράγματα, είμαι χαρούμενος που έμεινε στο ρόστερ η καλύτερη πασαδόρος του περσινού πρωταθλήματος, Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ, στη διαγώνιο αποκτήσαμε την Τάρα Τάουμπνερ η οποία την περασμένη χρονιά έκανε μία εξαιρετική σεζόν στην Τουρκία και γενικώς έχει μία πολύ ανοδική πορεία που αν την ακολουθήσει, σίγουρα θα μας δώσει πολλά πράγματα.

Η Τάρα Σίζαρ είναι μία αθλήτρια που πέρσι στη Σερβία ήταν η πρώτη σκόρερ, έκανε καλό πρωτάθλημα και έχει δυνατότητες. Όσο για την άλλη ξένη, είχαμε την ατυχία του τραυματισμού της Γιάσπερ που ανανεώσαμε από τον Γενάρη, δυστυχώς όμως θα μείνει εκτός όλη τη χρονιά, έτσι κινηθήκαμε γρήγορα για την Πάολα Σαντιάγκο, μία αθλήτρια με κοινά χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι μπορεί να κολλήσει στο σύνολο. Είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο ότι με το Πουέρτο Ρίκο είχε γενικά καλή εικόνα.

Όσον αφορά τις Ελληνίδες, είχαμε μεγάλες αλλαγές, όσες ήρθαν πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ για να πάει η ομάδα ψηλά. Υπάρχουν αρκετές γηγενείς αθλήτριες που μέσω του εσωτερικού συναγωνισμού-ανταγωνισμού θα διεκδικούν την θέση τους στην αρχική σύνθεση, κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ κυρίως μέσα από το κομμάτι της προπόνησης.

Αν η περσινή επιτυχημένη σεζόν και το γεγονός των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ προσδίδουν μία παραπάνω πίεση:

«Σίγουρα είναι ένα βάρος, όταν είσαι δεύτερος, θέλεις να αποδείξεις ότι ανήκεις στο κορυφαίο επίπεδο και να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω. Όμως η επιτυχία έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό. Το πρωτάθλημα κάθε χρόνο όλο και ανεβαίνει περισσότερο, τα μπάτζετ έχουν πάει σε πολύ υψηλά νούμερα και όλοι θέλουν να πάρουν τους τίτλους. Αυτό σίγουρα κάνει την αποστολή μας πιο δύσκολη, όμως έχουμε εμπιστοσύνη στις αθλήτριές μας ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα».

Για την επιλογή του Γιώργου Γιάτση στην θέση του πάγκου:

«Ο κόουτς Γιάτσης είναι ένας μεγάλος γνώστης του αθλήματος και λάτρης της σκληρής δουλειάς, θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ με τις ικανότητες και δυνατότητές του. Του έχουμε εμπιστοσύνη».

Για τον διοικητικό υπεύθυνο Κώστα Αμοιρίδη που βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο τμήμα:

«Ο κύριος Αμοιρίδης είναι γι' ακόμη μία χρονιά δίπλα μας, αποτελεί το... κεφάλι αυτού του τμήματος, κάνει τα πάντα από την μεριά του για την ομάδα για να κοιτάει όλο και υψηλότερα. Αυτό που πρέπει να του ανταποδώσουμε όσον αφορά την στήριξή του είναι τα πάρουμε από το DNA του την μαχητικότητα που τον διακατέχει και να την βγάλουμε στο γήπεδο».

Το μήνυμά του στον κόσμο του ΠΑΟΚ:

«Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι ότι θέλουμε οι αθλήτριες να παίζουν με το 100% της ψυχής και του πάθους τους και για να κερδίσουν.

Πολλές φορές αυτό το πράγμα δεν αρκεί, όμως είναι διαφορετικό να χάνεις από έναν αντίπαλο επειδή είναι καλύτερος ποιοτικά από εσένα, παρά να χάνεις επειδή είσαι αδιάφορος. Αν κάτι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε αυτή την ομάδα, είναι να παρουσιάζεται αδιάφορη στο γήπεδο και ειδικά μπροστά στον κόσμο της».