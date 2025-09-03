Αναβολή στην κλήρωση του πρωταθλήματος, στον «αέρα» η ΑΕΚ

H Ένωση αιτήθηκε αναβολή της διαδικασίας με σκοπό να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, περιμένοντας την απόφαση του Πρωτοδικείου για την έγκριση νέου καταστατικού. Σκοπός είναι να το καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να πάρει αθλητική αναγνώριση, ώστε έπειτα να εγγραφεί στο μητρώο.

Το αίτημα της ΑΕΚ έγινε δεκτό παρά την αντίθετη θέση τόσο της ΕΟΠΕ όσο και των υπόλοιπων 18 ομάδων της Α2 που έκαναν, εγκαίρως, τις απαραίτητες κινήσεις. Η κλήρωση μεταφέρθηκε και υπολογίζεται πως θα διεξαχθεί μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την αρχική ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί η διαδικασία.

Σε περίπτωση που η «κιτρινόμαυρη» Ερασιτεχνική δικαιωθεί από το Δικαστήριο, τότε θα επανεξεταστεί η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών, διαφορετικά ο σύλλογος θα μείνει εκτός του πρωταθλήματος για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν (2025-2026) και η κλήρωση θα γίνει άμεσα, με τις 24 ήδη επικυρωμένες ομάδες.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης:

«Η ΑΕΚ Ερασιτεχνική κατέθεσε (2/9) αίτημα ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης για την χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να ανασταλεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α2 Ανδρών, λόγω της απόφασης της ΕΟΠΕ να μην συμπεριληφθεί το Σωματείο στα Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, λόγω έλλειψης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της πετοσφαίρισης και μη εγγραφής στο Μητρώο Σωματείων E-Kouros, προκειμένου να αιτηθεί και να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ για το τμήμα της πετοσφαίρισης, εντός των επόμενων ημερών.

Παρά την αντίθετη θέση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) και των 18 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών και άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Ε.Ο.ΠΕ., το αίτημα του Σωματείου «ΑΕΚ Ερασιτεχνική» έγινε δεκτό και η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίστηκε για την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατόπιν των ανωτέρω η κλήρωση της Α2 Ανδρών 2025-26 θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία αυτή (10/9)».