Η Παπαφωτίου νέα Πρέσβειρα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε μια ιδιαίτερα τιμητική συνεργασία, καθώς η Αθηνά Παπαφωτίου, που αποχώρησε πρόσφατα από την ενεργό δράση, αναλαμβάνει πλέον τη θέση της Πρέσβειρας του Συλλόγου.

Η πρώην πασαδόρος, με μεγάλη καριέρα και έντονη σύνδεση με το «τριφύλλι», θα συνεχίσει να στηρίζει τον Παναθηναϊκό από ένα νέο, ξεχωριστό πόστο, προωθώντας τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει ο Όμιλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αθηνά Παπαφωτίου στη θέση της Πρέσβειρας του Συλλόγου!

Η Αθηνά Παπαφωτίου μπορεί να αποχώρησε από την ενεργό δράση ωστόσο παραμένει ενεργή δίπλα στον Παναθηναϊκό από ξεχωριστό πόστο.

Ο Σύλλογος συμφώνησε με την Παπαφωτίου να αναλάβει την ιδιαίτερα τιμητική θέση της Πρέσβειρας του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και η πρώην πασαδόρος του είναι η πλέον κατάλληλη για να υποστηρίξει και να αναδείξει τα ιδεώδη και τα υψηλά ιδανικά του Παναθηναϊκού.

Το δημιούργημα του Γιώργου Καλαφάτη είχε ορίσει στο παρελθόν κάποιους πρέσβεις και πρέσβειρες σε χώρες του εξωτερικού και η Αθηνά Παπαφωτίου θα είναι η κεντρική Πρέσβειρα με έδρα την Αθήνα.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Παπαφωτίου ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και συνεχίζω πλέον να τον υπηρετώ από μια διαφορετική θέση. Είναι για μένα μέγιστη τιμή να εκπροσωπώ τον Σύλλογο μας, με στόχο να τον βλέπουμε πρωταθλητή όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και σε κάθε πεδίο που αφορά τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. έχει πίσω του μια μακρά διαδρομή και μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα, που οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εξελίξουμε, τόσο με αθλητικές επιτυχίες, όσο και με πράξεις που αγγίζουν το κοινωνικό σύνολο, ανεξαρτήτως φίλαθλης ταυτότητας. Ο αθλητισμός έχει διαχρονικά τη δύναμη να εμπνέει, γιατί δεν γνωρίζει σύνορα, φύλο, ηλικία ή κοινωνική τάξη.

Μεταφέρει στην κοινωνία αξίες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η ισότητα και η αλληλεγγύη, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται από τις κοινωνικές ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής. Από αυτή τη δυναμική σχέση γεννιέται κουλτούρα και αυτή την κουλτούρα έχουμε ευθύνη να προάγουμε μέσα από πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τα όρια των γηπέδων.

Ως Πρέσβειρα του Παναθηναϊκού, θέλω να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Να είναι ο Σύλλογος μας παρών όπου υπάρχει ανάγκη, ελπίδα και δυνατότητα αλλαγής. Και να στείλουμε το μήνυμα πως ο αθλητισμός είναι μια παγκόσμια γλώσσα ενότητας και ο Παναθηναϊκός ένας αυθεντικός εκφραστής της, με τη συμμετοχή όλων μας για τις αξίες που μας συνδέουν».