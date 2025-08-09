Με... φόρα στα τελικά του EuroVolley η Ελλάδα!

Η Εθνική Aνδρών είχε εύκολο έργο κόντρα στην Γεωργία, την οποία νίκησε με 3-0 σετ και έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην πόλη Ρούσταβι και χρειάστηκε 67 λεπτά για να κάνει το 3Χ3 στον 6ο προκριματικό όμιλο. Για την μαθηματική πρόκριση στα τελικά του Ευρωβόλεϊ 2026 η Ελλάδα θα χρειαστεί δύο σετ την προσεχή Τετάρτη (13/8, 20.00) κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό του Ρέντη.



Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Σταύρος Μούχλιας με 11 πόντους και σε ηλικία 17 ετών έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την Εθνική ανδρών. Να αναφερθεί ότι στην ίδια εξάδα βρέθηκαν ο Σπύρος με τον Άρη Χανδρινό και ο Δημήτρης με τον Σταύρο Μούχλια.



Στο πρώτο σετ η Εθνική ομάδα πέρασε μπροστά με 4-5 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ο Σταύρος Μούχλιας στο ντεμπούτο του με την φανέλα των ανδρών ξεκίνησε με μονό μπλοκ και συνεχόμενες επιθέσεις για το 7-14. Ο Σπύρος Χανδρινός διατήρησε το +7 (12-19) για να τελειώσει το σετ με 16-25 με άουτ σερβίς της Γεωργίας.



Στο δεύτερο σετ τα σερβίς και οι άσσοι του Μάρκου Γαλιώτου έφεραν το 6-15, για να γίνει εύκολα το 0-2 σετ με 10-25 με κόντρα επίθεση του Σταύρου Μούχλια.



Στο τρίτο σετ ο Σπύρος Χανδρινός έκανε το 5-10, η διαφορά σταδιακά ανέβαινε για το τελικό 15-25 που ήρθε με άουτ επίθεση των Γεωργιανών.



Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 4-8, 6-16, 9-21, 10-25

3ο σετ: 4-8, 9-16, 11-21, 15-25



*Οι πόντοι της Γεωργίας προήλθαν από 22 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (16-25, 10-25, 15-25) σε 67'



ΓΕΩΡΓΙΑ (Σόσο Λομπζανίτζε): Κουραζιάνι 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τσχομάρια 7 (7/24 επ., 53% υπ. - 26% άριστες), Λαζαρασβίλι 4 (4/13 επ., 39% υπ. - 9% άριστες), Ζακαϊντζε 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Νουτσουμπίτζε 1 (1/4 επ.), Γκορντάτζε / Ντζελάντζε (λ, 47% υπ. - 18% άριστες), Νατσβισβίλι, Κατσιμπάγια 1 (1/3 επ.), Καμκαμίντζε, Τεντβοράντζε 5 (5/17 επ., Μπουρντούλι.



ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χανδρινός Σπ. 10 (10/18 επ., 53% υπ. - 24% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. - 100% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χασμπάλα 1 (1/1 επ.), Θεοδόσης 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος, Νανόπουλος 4 (3/9 επ., 1 άσσος).



Το πρόγραμμα:



1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024



Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα



2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024



Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία



3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024



Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16)

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία



4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025



Γεωργία - Ελλάδα 0-3 (16-25, 10-25, 15-25)

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία



5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025



20.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία



6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025



21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα.



Βαθμολογία:



1. Ελλάδα 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι



*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.