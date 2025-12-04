Εντυπωσιακή συγκομιδή 11 μεταλλίων για την Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Με εξαιρετικές εμφανίσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα άρσης βαρών στο Δυρράχιο, κατακτώντας συνολικά 11 μετάλλια (4 χρυσά, 6 ασημένια και 1 χάλκινο).

Η Μαρία Καρδαρά ξεχώρισε στα 58 κιλά, ανεβαίνοντας τρεις φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Με 89 κιλά στο αρασέ, 106 στο ζετέ και 195 στο σύνολο.

Στην κατηγορία των 63 κιλών, η Εβίτα Καραθανάση κατέκτησε τρία ασημένια μετάλλια, σηκώνοντας συνολικά 190 κιλά (85 στο αρασέ και 105 στο ζετέ).

Ασημένια «τριπλέτα» σημείωσε και ο Γιάννης Αθανασίου στα +110 κιλά, με 156 κιλά στο αρασέ, 196 στο ζετέ και 352 κιλά στο σύνολο.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό και ένα χάλκινο για τα ελληνικά χρώματα στα 65 κιλά. Ήταν τέταρτος στο αρασέ με 114 κιλά, αλλά κατέκτησε την πρώτη θέση στο ζετέ με 148 κιλά και πήρε την τρίτη θέση στο σύνολο με 262 κιλά.