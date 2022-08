Ευκαιρία για ρεβάνς η Σάκκαρη: Πρεμιέρα κόντρα στη Μαρία!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κληρώθηκε στην πλευρά της Ανέτ Κονταβέιτ, κάτι που σημαίνει ότι αποφεύγει την Ίγκα Σβιόντεκ μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Στον δεύτερο γύρο παίζει με τη νικήτρια του αγώνα Πάρι-Γουάνγκ, στον τρίτο πιθανότατα με την Άλισον Ρισκ και στον τέταρτο λογικά με μια εκ των Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, Καρολίν Γκαρσιά. Φορμαρισμένες και οι δύο!

Η πιο πιθανή αντίπαλός της στα προημιτελικά είναι η Σιμόνα Χάλεπ (ή Κόκο Γκοφ) και στα ημιτελικά η Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Σερένα Γουίλιαμς, στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας της, παίζει στην πρεμιέρα με την Ντάνκα Κόβινιτς και αν περάσει μάλλον πέφτει πάνω στην Ανέτ Κονταβέιτ.

Η περσινή νικήτρια Έμα Ραντουκάνου, τέλος, έχει πολύ δύσκολη πρεμιέρα κόντρα στην απρόβλεπτη Αλιζέ Κορνέ!

Δύσκολη αποστολή και για τη Ναόμι Οσάκα, δύο φορές νικήτρια της διοργάνωσης, που θα αναμετρηθεί με την Ντανιέλ Κόλινς στον πρώτο γύρο.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (29/8).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Πεγκούλα

Μπαντόσα-Σαμπαλένκα

Χάλεπ (Γκοφ)-Σάκκαρη

Ζαμπέρ-Κονταβέιτ

Δείτε την κλήρωση εδώ.

Maria Sakkari's quarter has Coco Gauff and Simona Halep as potential tough opponents. pic.twitter.com/FGdWuiFXob