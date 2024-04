Πήρε τη μεγάλη απόφαση η Λίβερπουλ - «Κλείνει» τα αυτιά σε προτάσεις για τον Σαλάχ (pics)

Η Λίβερπουλ «αλλάζει» σελίδα μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς, με την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ να σημάνει την έναρξη μίας καινούριας εποχής για τον ιστορικό σύλλογο.

Κομμάτι αυτού του νέου ξεκινήματος φέρεται ότι θα είναι και ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να καταλήγει όπως όλα δείχνουν σε μία πολύ σημαντική απόφαση.

To μέλλον του Αιγύπτιου διεθνή άσου των Reds βρισκόταν εδώ και καιρό στον... αέρα και όλα τα σενάρια ήταν πιθανά. Με τις προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία να είναι πολλές και γενναιόδωρες, πολλοί πίστευαν ότι ο «Φαραώ» και η Λίβερπουλ θα χάραζαν χωριστούς δρόμους.

Κάτι τέτοιο μοιάζει ότι δε θα συμβεί, με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας να εμφανίζει έντονη επιθυμία να μη δώσει σημασία σε καμία πρόταση και να κρατήσει στο λιμάνι του Λίβερπουλ τον θρυλικό πλέον επιθετικό της για ακόμη μία σεζόν.

🚨 Liverpool fully expect Mo Salah to stay at the club next season and are planning for that. ✍️ @David_Ornstein pic.twitter.com/kdupnjSCX8

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Σαλάχ λήγει μετά το πέρας της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι αντιδράσεις σε αυτά τα νέα σίγουρα θα έχουν πληθώρα αντιδράσεων, αφού ο πλέον 31χρονος σταρ δε βρίσκεται στο αποκορύφωμα της καριέρας του και μία πώλησή του σε κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβία θα έφερνε χρήματα στα ταμεία των «Κόκκινων».

Από την άλλη δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τα 24 γκολ και τις 13 ασίστ που έχει πετύχει ο Αφρικανός φέτος για την ομάδα του, κάτι που τον κάνει να είναι ακόμα ο πιο καθοριστικός της παίκτης.

Ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει επιθυμία να αποχωρήσει από την Αγγλία και κάπως έτσι όλα μπαίνουν σε τάξη για να συνεχίσει να φοράει τα... κόκκινα και την ερχόμενη σεζόν. Όλοι στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ περιμένουν ότι ο αστέρας της θα παραμείνει στην ομάδα και πλέον το μόνο που μένει είναι να το δούμε και στην πράξη.

🚨 Liverpool expect Mohamed Salah to stay for at least one more season, until the end of his contract! 🇪🇬



The Egyptian has not given any indication of wanting to depart.



🗞️ @David_Ornstein pic.twitter.com/CsjvQFt1te