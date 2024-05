Ένα απίθανο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες πριν το τελευταίο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Ο τεχνικός των κόκκινων κάθεται ολομόναχος στη σέντρα του γηπέδου και έπειτα στη Θύρα των οργανωμένων, με υπαλλήλους της ομάδας να τον βγάζουν βίντεο συγκινημένοι.

Klopp alone inside Anfield🥹😭



I’m genuinely not ready for Sunday, not even one bit 😭😭pic.twitter.com/UmndizCQK4