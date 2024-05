Επίσημο: Στο Champions League η Άστον Βίλα!

'Εγραψε ιστορία η Άστον Βίλα. Μετά από 41χρόνια η ομάδα του Μπέρμιγχαμ θα βρίσκεται στο League Phase του Champions League.

Μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 εκτός έδρας επί της Τότεναμ, η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι «κλείδωσε» και επίσημα την τελευταία θέση της Premier League για το επόμενο Champions League, καθώς το αγγλικό πρωτάθλημα θα βγάλει και φέτος 4 ομάδες καθώς Ιταλία και Γερμανία είναι αυτές που θα έχουν 5 ομάδες απευθείας στο League Phase λόγω coefficient.

ASTON VILLA WILL PLAY IN THE 2024/25 UEFA CHAMPIONS LEAGUE! 😍 pic.twitter.com/lEJjyvkSoG