«Χαμός» στο Ντένβερ για τον MVP Γιόκιτς

«Σείστηκε» το Ball Arena. Λίγο πριν το πέμπτο παιχνίδι των Ντένβερ Νάγκετς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο Νίκολα Γιόκιτς τρεις φορές MVP (2021,2022,2024) αποθεώθηκε.

Ο Σέρβος ψηλός μετά το τρίτο του βραβείο πολυτιμότερου παίκτη για την Regular Season ξεσήκωσε την Ball Arena και αποθεώθηκε από τον κόσμο των πρωταθλητών.

Our MV3 gets his hardware 🏆 pic.twitter.com/kWMXFT2aRR

Yet again, etching his name in the history books 🏆 pic.twitter.com/QtEnQkbmad