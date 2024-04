Ισοπεδωτική η Σβιόντεκ (vids)

Σαν... Νο.1 έπαιξε η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο και διέλυσε με 6-1, 6-0 τη «γηπεδούχο» Σάρα Σορίμπες Τόρμο (Νο.55) σε μόλις 67 λεπτά, κερδίζοντας 12 διαδοχικά γκέιμ. Στο δεύτερο σετ, μάλιστα, έχασε συνολικά μόνο 5 πόντους!

Η περσινή φιναλίστ (έχασε από την Αρίνα Σαμπαλένκα) έκλεισε θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης (WTA 1000) και θα βρει εκεί την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, που νίκησε στα δύο σετ τη Μαρία Σάκκαρη.

Στην οκτάδα πέρασε και η αναγεννημένη Ονς Ζαμπέρ (No.9), που άφησε εκτός με 6-0, 6-4 τη Γέλενα Οσταπένκο (Νο.10) και σημείωσε την πρώτη Top 10 νίκη της μετά τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει εννέα σερί νίκες στη Μαδρίτη (δεν έπαιξε πέρυσι) και θα προσπαθήσει να διευρύνει το ρεκόρ της κόντρα στη νικήτρια του αγώνα Γκοφ-Κις.

