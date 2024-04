ΑΕΚ: Ο 35χρονος Βίντα κάνει ρεκόρ καριέρας

Ο Ντομαγκόι Βίντα συμπληρώνει σήμερα τα 35 του χρόνια, αλλά η φετινή του σεζόν στην ΑΕΚ είναι από τις πιο μεστές και παραγωγικές στην καριέρα του, δείχνοντας πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Ο έμπειρος Κροάτης στόπερ μετρά φέτος 37 συμμετοχές με την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις και 8 γκολ, τα περισσότερα που έχει πετύχει σε μια σεζόν στην καριέρα του.

Από τον Βίντα ξεκινά η άμυνα της ΑΕΚ φέτος, καθώς είναι ένας από τους MVP της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα. Γι’ αυτό άλλωστε προ καιρού, ο 35χρονος κλήθηκε από τη διοίκηση να ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2025, με οψιόν για έναν ακόμη.

Στην τεράστια καριέρα του, ο Βίντα μετρά 560 συμμετοχές και 52 γκολ, έχοντας κατακτήσει 13 τίτλους σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Και είναι αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει από την ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχήθηκε στον Κροάτη αμυντικό για τα γενέθλιά του:

Happy birthday Domagoj! The AEK family is wishing you all the best 💛🖤#yellow_wishes #aekfc #Vida_21 pic.twitter.com/5u1aPUIgVI