Η ποδοσφαιρική Καπερναούμ και ο μήνας της λύτρωσης για το ελληνικό ποδόσφαιρο!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μια πρωτοφανή ευκαιρία να βγει από τις υποβαθμισμένες "συνοικίες" των "μεγαλουπόλεων" και να λυτρωθεί, ας μην το βυθίσουμε πίσω στη βία και στη λάσπη. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Μάιος, ο μήνας των τελικών για το ποδόσφαιρο. Το "photo finish" για τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο και η περίοδος που οι ομάδες δρέπουν τους καρπούς των προσπαθειών τους.

Τις περασμένες δεκαετίες στην χώρα μας είχαμε συνηθίσει να μην μας απασχολεί και πολύ αυτός ο μήνας. Για τις περισσότερες ομάδες οι καλοκαιρινές διακοπές είχαν αρχίσει να μπαίνουν στο πρόγραμμα από τον Μάρτιο και έπειτα, με τα πρωταθλήματα να κρίνονται από πολύ νωρίς και το κύπελλο να μοιάζει εκκρεμότητα, παρά στόχος.

Για Ευρώπη ούτε λόγος! Ποιος θα μας έλεγε πως υπάρχουν ομάδες που ασχολούνται με ευρωπαϊκές διοργανώσεις με...κοντομάνικα και θα τον πιστεύαμε;

Φέτος όμως η χρονιά δείχνει να έχει "γλυκό" για όλους. Έτυχε; Πέτυχε; Κάναμε σωστές κινήσεις και ήρθε η ώρα του "cash out" πριν το φινάλε; Λίγο απ' όλα και ίσως τίποτα από τα παραπάνω.

Η ουσία είναι πως, για πρώτη φορά στα χρονικά, όλες οι ομάδες "καίγονται" για κάτι σημαντικό και το ελληνικό ποδόσφαιρο παύει να είναι κομπάρσος του περιθωρίου.

Στην περίπτωση του Άρη, των λαθών και του ανορθόδοξου "πολέμου", η χρονιά κύλησε με πολλά σκαμπανεβάσματα, όμως ο Μάιος προσφέρει μια νέα ευκαιρία για επιστροφή στους τίτλους. Ήδη, η κατάρα των προκρίσεων έσπασε, με την υπερπήδηση του "εμποδίου" της ΑΕΚ και πλέον ο Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο "boss" πριν τους τίτλους τέλους της φετινής σεζόν.

Εκτός των κιτρινόμαυρων όμως, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν το δικό τους ευχάριστο "βάσανο", πριν το φινάλε. Αντίστοιχα με τον Άρη, ο Παναθηναϊκός, ο έτερος φιναλίστ, είναι κοντά σε έναν ακόμη τίτλο, ψάχνοντας τα πατήματα του στα χρόνια "ξηρασίας" που διανύει.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κυνηγούν να κόψουν πρώτοι το νήμα της κούρσας του πρωταθλήματος, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε, ο Ολυμπιακός κυνηγά το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Ελλάδα και έχουμε δυνατότητα για 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Δύο αγωνιστικές και ένας τελικός κυπέλλου μπορούν να απογειώσουν ή καταστρέψουν όλη αυτή την προσπάθεια και τα βήματα προόδου του ελληνικού ποδοσφαίρου και να μας οδηγήσουν βαθύτερα στην Καπερναούμ που μεγαλώσαμε. Τα έφερε έτσι η μοίρα, που ένα Άρης - ΠΑΟΚ μπορεί να κρίνει τίτλο, την τελευταία αγωνιστική. Ίσως να το έκρινε και το αντίστοιχο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Λίγη σημασία έχει...

Στην Θεσσαλονίκη, στην οποία συντάσσεται το παρόν κείμενο, δυστυχώς, παρά τις αγωνιστικές επιτυχίες και τα φετινά θετικά αποτελέσματα, επικρατεί εκρηκτικό κλίμα, το οποίο είναι χρέος μας να διαχειριστούμε και να κατευνάσουμε. Ήδη, χθες το βράδυ ένα νέο επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, αμαυρώνει το "λαμπερό" photo finish που δικαιούμαστε. Δεν θα του δώσουμε περαιτέρω προβολή, δεν είναι αυτός ο σκοπός του κειμένου.

Δεν πρέπει να δώσουμε πάτημα στη βία που κρύβουμε μέσα μας.

Για τον Άρη του τελικού, οι αναμετρήσεις απέναντι στη Λαμία και στον ΠΑΟΚ δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από δυο καλές πρόβες πριν την ...παράσταση. Πέρα από τον χαρακτήρα του ντέρμπι και της ιδιαίτερης χροιάς που παραδοσιακά έχει για την πόλη, ένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα έπρεπε να μας κυλήσει ξανά στον βούρκο. Είτε από την μία πλευρά, είτε από την άλλη...

Στην τελική, ο Άρης θα παίξει εκ νέου για την νίκη και την ιστορία του, όπως έκανε φέτος σε όλα τα ντέρμπι που έδωσε. Δεν έχει όμως περιθώρια για ρίσκα ή υπερβολές. Αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί για το πολύτιμο τρίποντο, που ίσως του δώσει τον τίτλο. Ας κερδίσει αυτός που το θέλει περισσότερο και είναι καλύτερος and that's it!

Το κύπελλο που πλησιάζει είναι σημαντικότερο από κάθε άλλο στόχο ή παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους και μπορεί να αποτελέσει την πρώτη "χρυσή" σελίδα για το νέο κεφάλαιο της ιστορίας του Άρη. Αντίστοιχα το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και το πρωτάθλημα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Άλλοι θα πετύχουν, άλλοι όχι. Δεν ήμασταν όμως ποτέ τόσο καλοί και ανταγωνιστικοί όσο φέτος!

Πρέπει, λοιπόν, να αναρωτηθούμε τι θέλουμε πραγματικά. Στο πρωτοφανές ραντεβού με την ιστορία, που παρουσιάζεται για το προϊόν μας, δεν πρέπει να εμφανιστούμε ως "χωριάταροι", που λένε και στα μέρη μας, εδώ πάνω.

Ας τελειώσει η βίαιη και μίζερη μέρα της μαρμότας φέτος.