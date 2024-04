Εκτός προημιτελικών στη Μαδρίτη η Σάκκαρη (vids)

Σε μέτρια μέρα η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.6), ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια (Νο.14) σε 1 ώρα και 49 λεπτά και έμεινε εκτός προημιτελικών στο Madrid Open (WTA 1000). Από αριστερόχειρα Βραζιλιάνα την... πάτησε η Μαρία, από αριστερόχειρα Βραζιλιάνο ο Τσιτσιπάς και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ!

Η 28χρονη τενίστρια φάνηκε να μην μπορεί να ελέγξει την υψηλή αναπήδηση της μπάλας στις βαθιές επιστροφές της Μάια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πολλά αβίαστα λάθη και τα τέσσερα μπρέικ από την αντίπαλό της.

Παρότι η Βραζιλιάνα δυσκολεύτηκε να κλείσει και τα δύο σετ (όπου πήρε προβάδισμα με 5-2), η Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αντεπίθεση και αναγκαστικά στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στη Ρώμη (7/5), στην πρόβα τζενεράλε της πριν το Roland Garros (26/5).

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πλέον τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες με τη Μάια, που την έχει νικήσει και στις τρεις επιφάνειες!

Όπως είπαμε και τα δύο σετ του αγώνα είχαν παρόμοια εξέλιξη... Η 27χρονη από το Σάο Πάουλο ταλαιπώρησε τη Σάκκαρη με τις επιστροφές της και πήρε προβάδισμα με 5-2, όμως οι μπάλες έγιναν βαριές όταν κλήθηκε να σερβίρει για το 1-0 και η Μαρία πήρε δύο γκέιμ στη σειρά για να μειώσει σε 5-4.

Είχε και δύο μπρέικ πόιντ στο σημείο αυτό, ωστόσο η Μάια βρήκε το σερβίς της και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της, εκμεταλλευόμενη το δεύτερο σετ πόιντ της.

Η Βραζιλιάνα σημείωσε τα δύο μπρέικ της στο δεύτερο σετ στο ακριβώς σημείο (στο 1-1 και στο 4-2), αλλά και πάλι δεν απέφυγε τις... περιπέτειες. Έχασε το σερβίς στο 5-2, όμως στη δεύτερη ευκαιρία της να σφραγίσει την πρόκριση στο 5-4, ήταν πιο προσεκτική αυτή τη φορά και δεν έδωσε... δικαιώματα στη Μαρία.

Καθάρισε, λοιπόν, τη νίκη και περιμένει στα προημιτελικά λογικά την Ίγκα Σβιόντεκ, που παίζει με τη Σάρα Σορίμπες Τόρμο.

