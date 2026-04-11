«Λύγισε» τον Βασερό ο Αλκαράθ και τελικός με «Sincaraz»!

Το Νο.1 του κόσμου θέλει να παραμείνει στην κορυφή και το απέδειξε κόντρα στον Μονεγάσκο και Νο.23, τον οποίο «λύγισε» με 2-0 έπειτα από από μία ώρα και 25 λεπτά. Έτσι, εξασφάλισε την παρουσία του στον 10ο ATP Masters 1000 τελικό, αλλά και στον 35ο συνολικά στην καριέρα του, θέλοντας να υπερασπιστεί την Κυριακή (12/4) τον περσινό τίτλο του στο Μόντε Κάρλο. Παράλληλα, διατήρησε το αήττητο στο χώμα από το περσινό 1000άρι στη Ρώμη και τον τίτλο του στο Roland Garros, μετρώντας 17 σερί νίκες!
Ο Αλκαράθ ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός στις ευκαιρίες για break (3/4). Στο πρώτο γκέιμ «έσπασε» νωρίς τον Βασερό χάρη στο πολύ καλό σερβίς του και κάνοντας 2-1 έφθασε στο 1-0 σετ με 6-4. Το σενάριο επαναλήφθηκε και στο επόμενο γκέιμ, πέτυχε ξανά το 2-1, δέχθηκε την ισοφάριση σε 2-2, όμως έκανε εκείνος το 5-4 και για 17η φορά θα απολαύσουμε ένα «Sincaraz», αυτή τη φορά σε τελικό, όπου διακυβεύονται αρκετά ρεκόρ.
The DREAM final is set 🍿@carlosalcaraz ends Vacherot'S hopes 6-4 6-4 to reach back-to-back Monte Carlo finals and set up a clash with Sinner!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OgdUACOQdE— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
Valentin Vacherot hits a STUNNING volley against Carlos Alcaraz in Monte Carlo.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026
Gorgeous touch.
His reaction. 😂 pic.twitter.com/t0aWYrrWIT
La última vez que Alcaraz y Sinner se enfrentaron en polvo de ladrillo sucedía esto...— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 11, 2026
🍿 SE VIENE PARTIDAZO.pic.twitter.com/TxGn6CBv4Z https://t.co/KX0ZjPQEEQ
16 meetings. 3,302 points. 1651 each. 😮💨— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
Who edges ahead tomorrow? 👇#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OhE50eZUpp