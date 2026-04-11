Από τελικό σε τελικό ο Σίνερ, «καθάρισε» πάλι τον Ζβέρεφ!

Μετά το Indian Wells και το Miami Open, ο Γιανίκ Σίνερ θα διεκδικήσει και στο Μόντε Κάρλο τον τίτλο, καθώς επικράτησε με 6-1, 6-4 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από μία ώρα και 23 λεπτά. Έτσι, έγινε ο τέταρτος παίκτης των Masters που φτάνει στον τελικό στα πρώτα τρία 1000άρια της σεζόν, μετά τους Φέντερερ (2006), Ναδάλ (2011) και Τζόκοβιτς (2015)!
Παράλληλα, έφθασε τις 21 συνεχόμενες νίκες (42-1 σετ), αλλά και στον 12ο τελικό Masters στην καριέρα του. Κόντρα στον Ζβέρεφ τελείωσε τον αγώνα με 87% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο (20/23) και 75% στο δεύτερο (12/16). Δεν αντιμετώπισε κανένα break-point, εκμεταλλεύτηκε τις τέσσερις ευκαιρίες για break (4/4) και υπέπεσε μόνο σε 11 αβίαστα λάθη, για την όγδοη σερί νίκη εις βάρος του, περιμένοντας Αλκαράθ ή Βασερό στον τελικό.
Make it EIGHT in a row 🦾— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
Sinner extends his extraordinary run vs Zverev to reach the Monte-Carlo final!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/3SyFob8DvB
SINNER EN FINALE À MONTE-CARLO 🔥🇮🇹— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 11, 2026
Jannik Sinner domine Alexander Zverev pour la 8E FOIS CONSÉCUTIVE et signe sa 16e victoire d’affilée.
Il devient le 5e joueur à avoir atteint la finale d’au moins 8 des 9 Masters 1000 :
🇷🇸 Djokovic
🇪🇸 Nadal
🇨🇭 Federer
🇬🇧 Murray
🇮🇹 SINNER 🆕 pic.twitter.com/HSxLX6mUdI
Simply Sublime 👏— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
The moment @janniksin became the first man in 11 years to reach the final of the season’s opening three Masters 1000s!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OYUYvMLrU8
Fast reactions ⚡️@AlexZverev #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/aqlboNPIKa— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
Fake and bake 🤭👨🍳@janniksinner #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/beQFDeW3II— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
Not wasting any time ⏳@janniksin races to a double break lead in the first set against Zverev#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/pDe2tpnDuH— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026