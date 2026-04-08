Μεγάλη ανατροπή από τον Ζβέρεφ (vids)

Ο Σάσα Ζβέρεφ βρέθηκε στο... χείλος του γκρεμού, αλλά κατάφερε να σωθεί και να κλείσει θέση στη φάση των «16» του Μόντε Κάρλο.

Αγωνιζόμενος σε χωμάτινη επιφάνεια για πρώτη φορά φέτος, ο 29χρονος Γερμανός επέστρεψε από το 0-4 και το 2-5 στο καθοριστικό σετ και νίκησε τον Χιλιανό qualifier Κριστιάν Γκαρίν με 4-6, 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 50 λεπτά. Σε ένα μαραθώνιο τελευταίο game, το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης έσωσε τρία μπρέικ πόιντ πριν τελικά «κλειδώσει» τη νίκη στο τρίτο ματς πόιντ του του.

«Το επίπεδό μου δεν ήταν καθόλου καλό, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε στην o court συνέντευξή του ο Ζβέρεφ. «Αλλά ήταν το πρώτο μου παιχνίδι σε χώμα μετά από 11 μήνες. Δεν είχα πολύ χρόνο να προετοιμαστώ, καθώς έπαιξα καλά στο Μαϊάμι. Είμαι χαρούμενος που πήρα τη νίκη. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας και είναι κάποιος που παίζει καλά, ειδικά εδώ. Στο τέλος της ημέρας, μερικές φορές έχει σημασία απλώς να κερδίζεις».

Ο δύο φορές ημιφιναλίστ στο Μόντε Κάρλο έφτασε στα ημιτελικά στα δύο πρώτα Masters 1000 της χρονιάς, στο Indian Wells Masters και στο Miami Open, καθώς και στο Australian Open.

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Βέλγος Ζιζού Μπεργκς, που έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός με 6-4, 6-1 τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Άντεξε ο Φονσέκα

Σε άλλα ματς, ο Ζοάο Φονσέκα έγινε ο νεότερος παίκτης που φτάνει στους «16» του Μόντε Κάρλο μετά τους Ραφαέλ Ναδάλ και Ρισάρ Γκασκέ το 2005. Ο 19χρονος Βραζιλιάνος απέκλεισε τον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνές με 7-5, 4-6, 6-3.

Ο Φονσέκα πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στο Πριγκιπάτο και έχει εντυπωσιάσει στο χώμα στο παρελθόν, κατακτώντας τον τίτλο στο ATP 250 του Μπουένος Άιρες το 2025. Το Νο. 40 της παγκόσμιας κατάταξης θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Μπερετίνι στον τρίτο γύρο.

Ο φιναλίστ του Μαϊάμι Γίρι Λεχέτσκα, από την πλευρά του, πέτυχε δύσκολη νίκη με 4-6, 7-6(4), 6-3 απέναντι στον Αλεχάντρο Ταμπίλο και θα συναντήσει Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον τρίτο γύρο.

Έμαθε, τέλος, τον αντίπαλό του στους «16» ο Γιάνικ Σίνερ και αυτός είναι ο Τόμας Μάχατς, που λύγισε με 7-6(2), 6-3 τον Φραν Σερούντολο.

It’s not over until it’s over 😤



Zverev comes back from a double break down in the decider to defeat Garin 4-6 6-4 7-5!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/RQuGUSB0sW — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2026

Fonseca Frenzy ⚡️



The Brazilian overcomes Rinderknech 7-5 4-6 6-3 to reach the third round!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/3eOVU89hUn — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2026