Έκτο Masters για τον ασυναγώνιστο Σίνερ (vids)

O Γιάνικ Σίνερ έβαλε φρένο στον φορμαρισμένο Ντανίλ Μεντβέντεφ και κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στο Indian Wells!

Αν και έχανε με 0-4 στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ, ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο λύγισε τον 30χρονο Ρώσο (Νο.11) με 7-6(6), 7-6(4) σε 1 ώρα και 58 λεπτά και άνοιξε λογαριασμό για τη φετινή σεζόν.

Αυτός ήταν ο 25ος τίτλος καριέρας για τον 24χρονο Ιταλό και, μάλιστα, τον κέρδισε χωρίς να χάσει σετ, όπως έκανε και στο προηγούμενο Masters του στο Παρίσι! Είναι ο πρώτος τενίστας που κερδίζει δύο σερί 1000άρια χωρίς απώλειες και ο νεαρότερος τενίστας (και μοναδικός μετά τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς) που ολοκληρώνει το... σετ των μεγάλων hard court τίτλων (έξι Masters, Αustralian Open, US Open, ATP Finals).

Η αλήθεια είναι πως το έργο του δεν ήταν εύκολο κόντρα στον αναγεννημένο Μεντβέντεφ, όμως «μίλησε» στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και κατάφερε να σταματήσει το σερί των εννέα νικών του τενίστα από τη Μόσχα, που υπέταξε στα ημιτελικά τον μεγάλο αντίπαλο του Σίνερ, τον Κάρλος Αλκαράθ.

Από τις αρχές του 2024, οι δύο κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο έχουν κερδίσει 21 από τα 22 τουρνουά στα οποία αμφότεροι συμμετείχαν, με μοναδική εξαίρεση τη Μαδρίτη το 2024 (Αντρέι Ρούμπλεφ)!

Μιλώντας για τον Ισπανό, ο Σίνερ θα μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή στους 2.150 βαθμούς και έχει μπροστά του μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, καθώς πέρυσι δεν είχε αγωνιστεί στα Masters του Μαϊάμι, του Μόντε Κάρλο και της Μαδρίτης, λόγω της τιμωρίας του για την υπόθεση ντόπινγκ.

Ο Μεντβέντεφ, από την άλλη, έχει πλέον τρεις χαμένους τελικούς στο Indian Wells, όμως με την πορεία του στην Καλιφόρνια θα επιστρέψει τη Δευτέρα (16/3) στο Top 10 του κόσμου. Έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν έχοντας ήδη κατακτήσει δύο τρόπαια και θυμίζει τον... παλιό καλό Ντανίλ!

Aξίζει να σημειωθεί ότι στην τελετή απονομής ο Γιάνικ συνεχάρη τον συμπατριώτη του Κίμι Αντονέλι για τη νίκη του στο Grand Prix της Κίνας.