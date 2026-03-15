Ο Μεντβέντεφ απειλεί τον Σίνερ στην Καλιφόρνια

Όταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ παίζει το καλύτερό του τένις μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο και το απέδειξε απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ.

Μπορεί, όμως, να κάνει την υπέρβαση, να λυγίσει back to back τους δύο καλύτερους τενίστες στον κόσμο και να φύγει από την Καλιφόρνια με τον δεύτερο σερί τίτλο του;

Ο Γιάνικ Σίνερ έχει σίγουρα τις αντιρρήσεις του, όπως έχει και το πάνω χέρι τον τελευταίο καιρό στις αναμετρήσεις με τον 30χρονο Ρώσου! Το rivalry αυτό ξεκίνησε με έξι διαδοχικές νίκες του Μεντβέντεφ, όμως ο 24χρονος Ιταλός έχει κερδίσει οκτώ από τα τελευταία εννιά ματς τους και το... σκορ είναι τώρα 8-7 υπέρ του!

Θεωρητικά, λοιπόν, ο Σίνερ είναι το φαβορί και δεν είναι μόνο λόγω προϊστορίας... O No.2 τενίστας στον κόσμο κάνει επίδειξη δύναμης στο Indian Wells και έχει φτάσει στον τελικό χωρίς απώλεια σετ, δείχνοντας έτοιμος να κερδίσει τον πρώτο φετινό τίτλο του και να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.

Φημίζεται για το σούπερ επιθετικό παιχνίδι του, όμως και ο Μεντβέντεφ έχει εμφανιστεί στη διοργάνωση με άκρως επιθετικό mood και αυτό ήταν που του έδωσε και τη νίκη επί του Αλκαράθ στα ημιτελικά.

Το βέβαιο είναι ότι ουδείς θα περίμενε ότι ο Ντανίλ θα έφτανε ως εδώ πριν από μερικές μέρες, καθώς ήταν αποκλεισμένος στο Ντουμπάι μετά την κατάκτηση του τίτλου και δεν ήταν βέβαιο ότι θα προλάβαινε την έναρξη του τουρνουά! Κατάφερε, μάλιστα, να φτάσει στο Indian Wells με μεγάλη περιπέτεια, μέσω Μουσκάτ και Κωνσταντινούπολης...

Με την πορεία του στην Καλιφόρνια, ο τενίστας από τη Μόσχα όχι μόνο έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 10 του κόσμου, αλλά έχει κάνει και άλμα στο Race, αφού αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.2 της κατάταξης. Δεν είναι μόνο του Ντουμπάι και το Indian Wells, είναι και το Μπρίσμπεν, όπου κατέκτησε τον τίτλο στις αρχές της φετινής σεζόν.

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 23.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.