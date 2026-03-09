Με... ιδρώτα στους «16» ο Τζόκοβιτς (vids)

Ζορίστηκε κόντρα στον Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όμως βρήκε τελικά τον δρόμο προς τον τέταρτο γύρο του Indian Wells.

Aν και φάνηκε να αντιμετωπίζει κάποια σωματικά προβλήματα, ο Σέρβος θρύλος (Νο.3) επικράτησε του 27χρονου Αμερικανού (Νο.72) με 6-4, 1-6, 6-4 και πέρασε στους «16» της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2017!

Ο Νόλε έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο στην Καλιφόρνια και το επόμενο εμπόδιό του θα είναι είτε ο κάτοχος του τροπαίου Τζακ Ντρέιπερ, είτε ο Φρανσίσκο Σερούντολο.

Προς το παρόν, ο Τζόκοβιτς στρέφει το βλέμμα του στο διπλό, καθώς σε μερικές ώρες θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Στέφανο Τσιτσιπά και οι δύο τους θα αντιμετωπίσουν τους υπερασπιστές του τίτλου Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Πάβιτς.

Εκτός τέταρτου γύρου στο μονό έμεινε ο Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.6), που ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από τον Καμ Νόρι (Νο.29). Ο 30χρονος Βρετανός περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και τον Ρίνκι Χιτζικάτα.

Doing what he does best 🙌@DjokerNole overcomes a tough test as he outlasts Kovacevic 6-4 1-6 6-4 in #TennisParadise pic.twitter.com/YKrSLeqDLw — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2026