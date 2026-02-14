Μούχοβα: «Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι το έχω ακόμα μέσα μου»

Η Καρολίνα Μούχοβα δεν έκρυψε ότι ένιωσε ανακούφιση που κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο μετά από επτά χρόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Θα έλεγα ότι σχεδόν είχα ξεχάσει το συναίσθημα της νίκης, γιατί είχε περάσει πραγματικά πολύς καιρός», είπε στη συνέντευξη τύπου η 28χρονη Τσέχα, που τη Δευτέρα (16/2) θα ανεβεί στο Νο.11 του κόσμου. «Για να το ξαναθυμηθώ, στην πραγματικότητα ήμουν αρκετά νευρική πριν από τον αγώνα. Σκεφτόμουν "πώς θα το διαχειριστώ, πώς θα το αντιμετωπίσω;". Και όταν τελικά τα κατάφερα, και νομίζω ότι διαχειρίστηκα την πίεση πολύ καλά στον σημερινό αγώνα, ένιωσα απλώς ανακούφιση. Η ένταση του συναισθήματος της νίκης είναι τόσο όμορφη. Προσπαθώ απλώς να το απολαύσω, γιατί στο τένις όλα εξελίσσονται τόσο γρήγορα. Νομίζω ότι μερικές φορές ξεχνάμε να σταματήσουμε και να αναλογιστούμε τις καλές εβδομάδες, τις μικρές νίκες ή τις μεγάλες νίκες. Το επόμενο τουρνουά μου ξεκινά αύριο (γέλια), οπότε είναι πραγματικά δύσκολο. Αλλά θα ήθελα απλώς να σταματήσω για λίγο και να το απολαύσω με την ομάδα μου, να πάμε κάπου απόψε όλοι μαζί, να περάσουμε όμορφα και ίσως να το σκεφτώ λίγο περισσότερο».

Τι ένιωσε όταν κατάφερε να κλείσει τον αγώνα; «Θα έλεγα ανακούφιση, αλλά επίσης θα έλεγα ότι ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Δεν έχω το καλύτερο ρεκόρ σε τελικούς. Την τελευταία φορά που έπαιξα, πίστευα πραγματικά ότι είχα κάνει μια καλή εβδομάδα, και μετά έχασα αρκετά εύκολα. Οπότε αρχίζεις να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Δηλαδή "μπορώ να το κάνω;". Γιατί, ξέρεις, προφανώς το ακούω παντού. Όλοι λένε ότι έχω μόνο έναν τίτλο. Και δεν είναι ότι το παίρνω προσωπικά ή ότι αυτό καθορίζει το τένις μου ή εμένα ως άνθρωπο, αλλά πραγματικά ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι το έχω ακόμα μέσα μου και ότι μπορώ να κερδίσω. Οπότε θα έλεγα ότι ήμουν απλώς πολύ περήφανη για το πώς διαχειρίστηκα τον εαυτό μου σήμερα».

Το SDNA ρώτησε τη Μούχοβα αν ο τίτλος αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τη φετινή σεζόν. «Δεν νομίζω», απάντησε. «Είναι πολύ ωραίο να ξεκινάς τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο. Είναι η μεγαλύτερη νίκη μου μέχρι τώρα, από πλευράς αποτελέσματος, η καλύτερη εβδομάδα για μένα. Ναι, θα προσπαθήσω να συνεχίσω, φυσικά, να δουλεύω σκληρά, και μετά θα δούμε τι θα φέρει το υπόλοιπο της σεζόν.

Το Ντουμπάι μπορεί να αρχίζει αύριο, όμως για την ώρα προέχει το... πάρτι. «Ειλικρινά, δεν το σκέφτομαι ακόμη. Είπαμε με την ομάδα ότι μόλις τελειώσουμε εδώ θα πάμε να φάμε μπέργκερ όλοι μαζί. Οπότε πεινάω (γέλια) και ανυπομονώ να πάω μαζί τους να φάω ένα μπέργκερ και να γιορτάσουμε λίγο. Το καλό είναι ότι το Ντουμπάι είναι λιγότερο από μία ώρα πτήση, νομίζω, όμως θα αρχίσω να το σκέφτομαι λίγο αργότερα.