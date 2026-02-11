Μεσημέρι Πέμπτης επιστρέφει στο γήπεδο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει αύριο (12/2) την πρόκριση στα προημιτελικά του Ρότερνταμ (ATP 500).

Θα βρει απέναντί του τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο.65) και ο αγώνας τους θα γίνει στο κεντρικό court της διοργάνωσης, περίπου στις 13.30-14.00 (Cosmote Sport 6).

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και ο Στεφ έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς απώλεια σετ.

Όποιος περάσει στα προημιτελικά, θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον επικεφαλής του ταμπλό Άλεξ Ντε Μινόρ και τον Σταν Βαβρίνκα.

Ο Στεφ, θυμίζουμε, ξεκίνησε την πορεία του με straight sets νίκη επί του Αρτούρ Ριντερκνές.