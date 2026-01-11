Τίτλος και Top 10 για Μπούμπλικ! (vid)

Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ ξεπέρασε το εμπόδιο του Λορέντζο Μουζέτι με 2-0 και κατέκτησε στο Χονγκ Κονγκ (ATP 250) τον ένατο τίτλο της καριέρας του!

Εξαιρετικός τους τελευταίους μήνες ο 28χρονος Καζάκος (Νο.11), επικράτησε του 23χρονου Ιταλού (Νο.7) με 7-6(2), 6-3 και εξασφάλισε την πρώτη του είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα τενίστας από το Καζακστάν.

«Ο μοναδικός στόχος για αυτή τη σεζόν ήταν να μπω στο Top 10 και την πρώτη κιόλας εβδομάδα κατέκτησα τον τίτλο και βρίσκομαι στο Top 10», δήλωσε ο Μπούμπλικ μετά τον θρίαμβό του. «Αν μου το λέγατε αυτό τον περασμένο Απρίλιο, δεν θα το πίστευα ποτέ. Όμως είναι μεγάλη χαρά και ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο».

Αξίζει να σημειωθεί είναι ο πέμπτος τίτλος του Μπούμπλικ από τον περασμένο Ιούνιο, κάτι που επιβεβαιώνει ότι διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας του!

Ο Μουζέτι, από την άλλη, θα μπει αύριο (12/1) για πρώτη φορά στο Top 5 του κόσμου, όμως έχασε τον έβδομο διαδοχικό τελικό του. Έχει μείνει στους δύο τίτλους καριέρας και έχει να σηκώσει τρόπαιο από το 2022!