Seeded στη Μελβούρνη ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σημειώσει τη Δευτέρα (12/1) άνοδο στο ranking και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εν όψει Australian Open.

Συγκεκριμένα, με τις νίκες του στο Περθ (3/3), ο Στεφ λογικά θα βρεθεί από το Νο.34 στο Νο.31, σιγουρεύοντας ότι θα είναι seeded στο Australian Open, δηλαδή θα αποφύγει τους παίκτες του Top 32 στους δύο πρώτους γύρους της διοργάνωσης.

Έτσι κι αλλιώς, πάντως, ήταν πολύ πιθανό να βρεθεί στους πρώτους 32 της Μελβούρνης μετά την απόσυρση των Τζακ Ντρέιπερ και Χόλγκερ Ρούνε, όμως τώρα είναι σίγουρο, ακόμα και αν... οργιάσουν οι διώκτες του στα τουρνουά που αγωνίζονται.

Η κλήρωση του Australian Open (18-1-1/2) θα γίνει στις 15 του μήνα.

O Στέφανος, αν δεν γίνει αλλαγή πλάνων την τελευταία στιγμή, θα λάβει μέρος στο 250άρι τουρνουά της Αδελαΐδας την προσεχή εβδομάδα (12-17/1).