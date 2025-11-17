Οι αντίπαλοι της Ελλάδας στο United Cup

Η Team Greece θα είναι για άλλη μια χρονιά παρούσα στο United Cup, το μεικτό event με το οποίο ξεκινάει η νέα σεζόν.

Η διοργάνωση διεξάγεται 2 με 11 Ιανουαρίου στο Περθ και το Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων του παγκοσμίου τένις, που θα «ζεσταθούν» εν όψει Australian Open (18/1-1/2).

H ελληνική ομάδα έμαθε σήμερα τις αντιπάλους της και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, καθώς μαζί της στο Group E του Περθ είναι η Μεγάλη Βρετανία των Έμα Ραντουκάνου-Τζακ Ντρέιπερ και η Ιαπωνία των Ναόμι Οσάκα-Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Κάθε πόλη (Περθ, Σίδνεϊ) φιλοξενεί τρία γκρουπ των τριών και στα προημιτελικά περνούν οι τρεις νικήτριες και η καλύτερη δεύτερη. Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ, όπως και ο τελικός.

Η αποστολή της Ελλάδας θα αποτελείται από τους Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Αύριο (18/11) θα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων.