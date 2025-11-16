Τσιτσιπάς: «Η μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Μόλις στην πρώτη του παρουσία στο λαμπερό τουρνουά, ο Στεφ έκανε εκπληκτική πορεία και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, νικώντας στον τελικό τον Ντόμινικ Τιμ. Ο αγώνας αυτός πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου στην O2 Arena του Λονδίνου.
«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας, κατακτώντας τα ATP Finals στο ντεμπούτο μου», έγραψε στο Χ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Ήταν ιδιαίτερα όμορφο που μοιράστηκα τη στιγμή με τον Ντόμι, τον καλύτερό μου φίλο στο tour. Το συναίσθημα μπορεί να έχει ξεθωριάσει, αλλά θα κάνω τα πάντα για να το ξαναζήσω».
Six years ago, I experienced my greatest joy as a tennis player, winning the ATP Finals on my debut.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 16, 2025
It was especially beautiful sharing the stage with Domi, my best friend on tour.
The high may have worn off, but I will do everything to ride it again 🏆