Ονειρεμένο φινάλε: Αλκαράθ εναντίον Σίνερ στο Τορίνο! (vid)

Η σεζόν της ATP oλοκληρώνεται με τον... αγαπημένο πλέον τελικό όλων των φίλων του τένις: Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, οι δύο καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, θα μονομαχήσουν αύριο (16/11, 19.00) για το τρόπαιο του ΑΤP Finals!

Ολοένα και καλύτερος ο 22χρονος Ισπανός (Νο.1), υπέταξε τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.8) με 6-2, 6-4 σε 82 λεπτά και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του, κλείνοντας το μεγάλο ραντεβού με τον 24χρονο Ιταλό (Νο.2).

Ο κάτοχος έξι major τίτλων ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο σετ και έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη του, κάνοντας μόνο δύο αβίαστα λάθη. Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστικό, όμως ο 25χρονος Καναδός λύγισε από την πίεση όταν σέρβιρε στο 5-4 για να μείνει στο ματς και γνώρισε την πέμπτη σερί ήττα του από τον Αλκαράθ.

Μπορεί να φεύγει με άδεια χέρια από το Τορίνο ο Φίλιξ, αλλά τη Δευτέρα (17/11) θα ανεβεί στο Νο.5 του κόσμου, σημειώνοντας career high!

Ο Αλκαράθ έχει ένα σερί 56-4 από τις αρχές Απριλίου, με 10 τελικούς σε 11 τουρνουά! Θα κυνηγήσει τον ένατο φετινό τίτλο του μετά από Ρότερνταμ, Μόντε Κάρλο, Ρώμη, Roland Garros, Queen’s, Σινσινάτι, US Open και στο Τόκιο.

Στο head to head με τον Σίνερ, ο Κάρλος προηγείται με 10-5 και έχει κερδίσει επτά από τις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις τους! Η μοναδική ήττα του εδώ και δύο χρόνια ήρθε στον φετινό τελικό του Wimbledon.

Έχουν συναντηθεί σε επτά τελικούς και ο Αλκαράθ είναι μπροστά με 5-2 (4-1 φέτος), ενώ έχουν παίξει μόνο μία φορά indoors, το 2021 στο Παρίσι, και τη νίκη είχε πάρει ο Ισπανός.

Ο «γηπεδούχος» Σίνερ, πάντως, έχει 30 διαδοχικές νίκες indoors και τρέχει σερί 9-0 στο Τορίνο, χωρίς απώλεια σετ (18-0). Στο φετινό σετ δεν έχει χάσει κάνει το σερβίς του! Αν, βέβαια, κάποιος μπορεί να τον σταματήσει, σίγουρα αυτός είναι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο...